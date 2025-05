Tenía 79 años: murió Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes al accidente de Los Andes

Este jueves, a los 79 años falleció Daniel Fernández Strauch, uno de los 16 sobrevivientes al accidente de Los Andes confirmó, al diario El País, Gustavo Zerbino, otro de los sobrevivientes.

Fernández Strauch era ingeniero agrónomo y tenía 26 años al momento del accidente ocurrido el 13 de octubre de 1972. Ese día el avión que trasladaba al equipo de rugby de Old Christians junto a algunos allegados cayó en el Valle de las Lágrimas dando lugar a una de las historias uruguayas más difundidas a nivel mundial: el milagro de Los Andes.

Fernández Strauch es el cuarto de los sobrevivientes en fallecer. En 2015 murió Javier Methol, en 2023 José Luis Inciarte y hace apenas dos meses falleció Álvaro Mangino.

“Es una situación de gran tristeza porque se murió un hermano de la montaña, y una alegría porque al final no sufrió, deja una familia maravillosa, dos hijos, una hija, nietos, y una mujer que lo acompañó toda la vida”, expresó Zerbino.

“Lo vamos a extrañar, ahora se va a reencontrar también con los 29 que se fueron en la montaña y los tres que se nos adelantaron en el tiempo. La montaña se llevó a algunos y ahora nos vamos muriendo de a poco. Pero mientras hay vida, hay que seguir disfrutando y compartiendo el legado de la montaña”, manifestó su compañero.

Los primos Strauch, sobrevivientes de la caída del avión en la cordillera; los rugbiers uruguayos: Eduardo Strauch, Daniel Fernández Strauch y , Adolfo Strauch

La emotiva despedida del director de “La sociedad de la nieve”

En redes sociales lo despidieron Pablo Vierci, el autor del libro “La Sociedad de la Nieve” y el director de la película del mismo nombre, Juan Antonio Bayona.

Bayona y una de sus últimas fotos con Daniel Fernández Strauch Gentileza @filmbayona

Bayona, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde además mostró una de sus últimas fotos juntos: “Esta es una de mis últimas fotografías con Daniel Fernández Strauch —que no la última—, tomada el pasado mes de octubre en Montevideo. Me dio tiempo a estar con él un viaje más. Porque Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo. Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante", aseguró el español.

“De todos los supervivientes de Los Andes, era uno de los que más se emocionaba al hablar. ¡Qué humanidad tenía! En la montaña le tocó asumir un papel muy difícil —¡como si hubiese habido uno fácil!—, y lo hizo porque alguien tenía que hacerlo”, señaló Bayona. Fernández tuvo un rol de liderazgo en la montaña (tenía, en aquel entonces, 26 años) y fue uno de los que asumió tareas centrales en cuanto a la alimentación.

“Fue un honor conocerle, pasar tiempo con él. Gracias infinitas por todo. Un abrazo gigante a toda su familia, en especial a su mujer, Amalia, y a sus primos Fito y Eduardo, y a todos sus amigos y compañeros de la montaña”, cerró Bayona. “Descansa en paz, amigo”.

Daniel Fernández Strauch apareció en un cameo durante la filmación de la película "La sociedad de la nieve" X: @MyloBrizuela

Pablo Vierci, el autor del libro en el que se basó “La sociedad de la nieve”, lo despidió así: “Daniel Fernández Strauch. Sabiduría y bondad”. Fernández fue uno de los verdaderos sobrevivientes que tuvo un cameo en la película, y Vierci lo recordó con una imagen de ese momento.

El actor argentino Francisco Romero, quien interpretó a Fernández Strauch en la película de Netflix, también se pronunció vía redes: “Daniel, qué difícil encontrar palabras. Gracias por compartirme tu increíble historia y la de tus amigos. Y por dejarnos tanto a todos. Qué suerte tuve de conocerte, de interpretarte, y de escucharte. Hermoso viaje, querido Daniel”.