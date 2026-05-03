Sobrevivió a un parto crítico, su madre la abandonó y emociona a miles en las redes sociales

La historia de Raquelita, una pequeña ternera que logró sobrevivir a un parto extremadamente complicado, conmovió a miles de personas en todo el país y se volvió viral en redes sociales. Su evolución, seguida día a día por su “papá”, el veterinario cordobés y creador de contenido Gastón Britos, mantiene en vilo a miles de seguidores que siguen de cerca cada avance del tierno animal.

Raquelita se ganó el corazón de la audiencia en redes sociales (Foto: @gastonbritos_vet)

El caso comenzó cuando la ternera nació en condiciones críticas y fue abandonada por su madre. Desde ese momento, Britos inició un seguimiento constante y comenzó a compartir en internet el proceso de recuperación del animal. Con el paso de los días, el estado de Raquelita fue mejorando y actualmente atraviesa una etapa mucho más favorable, en la que su organismo ya comienza a desarrollar defensas propias y su sistema inmunológico muestra signos de maduración.

Según explicó el veterinario, el riesgo más alto ya quedó atrás y el seguimiento puede realizarse con mayor tranquilidad, luego de superar algunas infecciones menores en la boca y en el ombligo. Aunque continúa bajo observación, su estado general permite que el profesional retome su rutina habitual de trabajo mientras familiares que viven cerca del lugar le envían imágenes y videos para seguir de cerca la evolución del animal.

"Buenos días, estrellitas", el saludo de Britos para su ternera

El fenómeno generado por la historia superó ampliamente lo habitual en las redes sociales. Con su saludo “Buenos días estrellitas, la Tierra les dice ‘hola’”, Britos se ganó una gran popularidad en las redes sociales, donde cosecha más de 1,7 millones de seguidores en su cuenta personal . Los videos de Raquelita no solo acumularon millones de visualizaciones, sino también una enorme cantidad de mensajes de afecto provenientes de distintos puntos del país.

Entre las reacciones más llamativas aparecen dibujos realizados por niños, trabajos escolares inspirados en la ternera e incluso familias que se reúnen para ver las actualizaciones diarias sobre su recuperación. También hubo relatos de personas hospitalizadas a quienes les muestran los videos como una forma de levantarles el ánimo.

Raquelita, la ternera que se hizo viral

Según contó en sus videos, Britos considera que parte del impacto de la historia se debe a que el público pudo observar de cerca el proceso real que atraviesa un veterinario rural frente a un caso complejo. A diferencia de otras historias virales, el seguimiento mostró el día a día del tratamiento y las pequeñas mejoras que se producen gradualmente, lo que permitió comprender la incertidumbre y el nivel de estrés que implican este tipo de situaciones.

Además del costado emotivo, el profesional aprovecha sus publicaciones para difundir conocimientos sobre medicina veterinaria y bienestar animal. En sus contenidos combina explicaciones técnicas con escenas cotidianas del trabajo en el campo, lo que permite que productores y público general aprendan a interpretar señales de salud o enfermedad en los animales.

Britos mantiene al tanto a todos sus seguidores del crecimiento de la ternera (Foto: @gastonbritos_vet)

Britos también remarca la importancia de comprender las particularidades de cada animal y de conocer su comportamiento para brindarles mejores condiciones de vida. En ese sentido, Raquelita forma parte de un grupo de animales que el veterinario suele mostrar en sus redes, entre ellos Olga y Rogelio, cuyos comportamientos también ayudan a ilustrar distintas situaciones del trabajo rural.

Para el profesional, la historia de la ternera se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. El afecto que recibe a diario se refleja incluso fuera del ámbito digital: muchas personas lo reconocen cuando recorre distintas zonas del país y se acercan para saludarlo o expresarle su apoyo.

La gente le envía regalos a Britos por el amor a la ternera (Foto: @gastonbritos_vet)

La repercusión también puso en el mapa a Los Tres Pozos, el pequeño paraje rural de donde proviene la ternera. Gracias a los videos y al seguimiento de la historia, miles de personas conocieron este rincón del campo argentino y la vida cotidiana de quienes trabajan allí, reforzando el valor del arraigo rural y el vínculo con los orígenes.