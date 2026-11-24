España es uno de los países europeos que enfrenta un notorio envejecimiento poblacional y cada vez son más las personas centenarias que revelan sus secretos para alcanzar la longevidad como nunca antes se imaginó. El caso de Teresa Fernández Casado es más famoso debido a que tiene 113 años y aún respeta su hábito de beber vino en cada comida.

De acuerdo al sitio LongeviQuest, Fernández Casado se convirtió en la mujer más longeva de España en 2025 tras la muerte de Angelina Torres Vallbona. Su historia sirvió para inspirar a otros adultos mayores que van en carrera a superar los 100 años.

Teresa Fernández Casado es la mujer más longeva de España (Fuente: EFE/J. Casares)

El secreto de Teresa

Teresa Fernández Casado nació en Castilla y León el 29 de julio de 1913. Se crió en el campo donde cuidaba ovejas y, a diferencia de otras mujeres de la época, recibió educación primaria que le permitió aprender a leer y a escribir. En su adolescencia tuvo un accidente laboral y perdió la visión de un ojo.

A los 17 años se casó y tuvo nueve hijos, de los cuales dos murieron en la infancia. Para mantener a su familia, elaboraba queso de leche de oveja, tejía medias de lana y cosía ropa para sus hijos con su máquina de coser, según indicó el sitio mencionado anteriormente.

La mujer tuvo una vida dedicada a su hogar y al cuidado de cada hijo y nieto. Si bien mencionaron que atravesó una enfermedad “dura”, logró vencerla antes de la pandemia de Covid.

En noviembre del 2025, la Agencia EFE entrevistó a Fernández Casado en su casa de toda la vida, en el pueblo de Zambroncinos del Páramo. “Es una mujer de pueblo, sencilla y muy querida por todos los vecinos”, dijo Manuela de Paz, una de las hijas de la mujer. “Solo toma una pastilla para el colesterol, aunque la cabeza le empezó a fallar un poco, especialmente en el último año”, añadió.

Fernández Casado bebe una copa de vino en cada comida como hábito diario (Fuente: EFE/J. Casares)

La adulta mayor tiene 11 nietos, nueve bisnietos y dos tataranietos. “Desde siempre los vecinos vinieron a preguntarle cosas, fechas o acontecimientos que ocurrieron en Zambroncinos”, dijo De Paz en referencia a que su madre es la memoria viva de su pueblo.

Acerca de su secreto para alcanzar los 113 años, la hija de Teresa Fernández Casado reconoció: “No perdona la copita de vino en las comidas”. Asimismo, insistió en que su madre es una mujer de costumbres y hasta la actualidad se dedica a los suyos.