Tiene 106 años, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y reveló su secreto de longevidad: “No los siento y me gusta vivir”

Liliana, conocida como Lilly en Instagram, es una nonna (abuela) italiana de 106 años. Vive en Roma y es famosa en las redes sociales, con más de 22 mil seguidores; a diario comparte contenido sobre su vida y cómo ve el mundo actual. En un reciente video, su nieta le preguntó cuál es su secreto tras haber alcanzado esta edad y ella no mencionó la comida, sino los afectos.

Italia es uno de los países europeos con mayor población envejecida del continente y en cada pueblo o ciudad cada vez más centenarios aparecen en los medios de comunicación en donde hablan de sus estilos de vida como referentes de la longevidad.

El secreto de Lilly para llegar a los 106 años

Entre ellos, Lilly dijo que su fórmula es “andar siempre para adelante”. “Todos pasamos por malos momentos; todos vivimos situaciones verdaderamente terribles. La guerra, la pérdida de los padres... son momentos espantosos; sin embargo, uno olvida —o intenta olvidar— y sigue adelante. Y luego están los nietos; ahí es donde reside la alegría”, sentenció entre risas.

Lilly nació en Viareggio el 31 de agosto de 1920. Según dijo en una entrevista, vive “la vida de hoy” y no repara en cuestiones del pasado como el común de las personas mayores. “A los 106 años es ridículo decirlo, pero vivo la vida de hoy porque no los siento y me gusta vivir, me gusta viajar, me gusta ir a lugares, conocer. Esta es mi vida a los 106 años, no sé cuánto durará aún”, explicó.

El recuerdo de Lilly sobre sus viajes por el mundo

La italiana se destaca por haber recorrido diferentes países, donde visitó culturas distantes de la europea. Ella indicó que en sus aventuras un gesto particular la conmovió en lo profundo.

“Lo más hermoso es un abrazo. Un abrazo apretado significa mucho, muchísimo; significa todo el afecto de una persona... más que un beso, es el abrazo. Viajar es conocer el mundo, conocer las costumbres, la forma de comer, la amabilidad y la ignorancia de las personas, porque eso es lo bello”, reflexionó.

Lilly reflexiona sobre cómo sanar en los días malos

“¿Cuál es tu remedio para los días malos?“, le preguntaron a Lilly y ella fue tajante: ”Bajar, tomar el auto e ir al centro, ir a vía Condotti, ver las tiendas bonitas que hay y luego parar a tomar un buen Campari Soda. Y esto serviría para quitarme la tristeza y volvería a casa alegre por haber visto tantas cosas bellas que me encantan".

De este modo, la nonna italiana, una de las más famosas en Instagram por su estilo esbelto y culto, expuso parte de su intimidad acerca de aquello que le hace bien y la mantiene en pie. Más allá de la comida saludable y el café, Lilly insistió en que una vida social y vivir en el presente son los factores que a ella le sirvieron para llegar a los 106 años.