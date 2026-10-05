Luisa, de 101 años, reveló cómo era la alimentación de su infancia: “Todo lo que he comido es fresco”

A los 101 años, Luisa, en Sevilla, ofrece una mirada sobre la evolución de las costumbres cotidianas desde su propia experiencia. En una entrevista concedida a COPE para el especial Vivir más años, ¿vivir mejor?, la mujer relató los detalles de su alimentación durante su infancia en Extremadura. Su testimonio subraya un hábito específico: “Comíamos todo al día”. La comida llegaba al mercado apenas era cosechada de la huerta, ya que los proveedores descargaban la mercancía durante la noche y los consumidores adquirían los productos a la mañana siguiente.

El secreto de la alimentación de Luisa: “Comíamos todo al día”

Esta dinámica de consumo también alcanzaba a otros alimentos básicos como la carne y los huevos. Según el relato de Luisa, los huevos se consumían poco tiempo después de la puesta, mientras que la carne llegaba al mercado con una frescura ausente en los procesos actuales. “Todo lo que he comido es fresco”, afirmó la mujer. Aquella generación mantenía una relación directa entre el origen del alimento y la mesa hogareña.

Aunque el testimonio personal no garantiza la longevidad, los hábitos de Luisa se alinean con las recomendaciones nutricionales actuales. La Organización Mundial de la Salud promueve una dieta basada en alimentos mínimamente procesados, como frutas, verduras y legumbres. Asimismo, las autoridades sanitarias españolas recomiendan el consumo de productos de temporada frente a la alta presencia de artículos industrializados en la dieta moderna. El cambio de paradigma alimentario resulta notable si se considera que, hace un siglo, la cocina casera dependía exclusivamente de los ingredientes frescos disponibles en los mercados locales.

La dieta actual recomienda no incluir ultraprocesados Freepick

Luisa integra una generación acostumbrada a una vida activa, marcada por los viajes y las visitas culturales. Actualmente, vive en el centro San Juan de Dios de Sevilla y limita sus paseos tras sufrir una fractura de pelvis. Su caso sirve como reflejo del enorme giro en los patrones de consumo global, donde los productos ultraprocesados ocupan ahora un lugar predominante. A pesar de los avances tecnológicos, ella mantiene su recuerdo intacto sobre la sencillez de su dieta original. Aquella alimentación, basada en la inmediatez y en la frescura de los elementos naturales, define una época donde el mercado de barrio dictaba los ritmos de cada mesa familiar. Su historia propone una reflexión sobre la calidad de los ingredientes y el valor de los productos sin procesar en la nutrición humana.