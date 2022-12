Tiene 15 años y abandonó la escuela para ser profesional en Fornite: ganó US$400.000 en un año

escuchar

Fue ardua la polémica que Benjy Fish y su familia atravesaron en mayo de 2019, cuando su madre decidió permitirle abandonar el colegio para convertirse en jugador profesional de Fortnite. Con tan solo 15 años, había ganado más de 11.000 dólares en un torneo y el videojuego de battle royale desarrollado por Epic Games alcanzaba su pico de popularidad. Los expertos auguraban un futuro prometedor para aquellos prodigiosos en el arte de disparar, correr, construir y bailar con un avatar por medio de una consola.

La idea no era que el joven británico abandonara por completo sus estudios, sino que tomara clases con un profesor particular. Aunque se retrasaría al aprobar dos grados en tres años, no dejaría de prepararse para su futuro. Esto le permitiría practicar y participar más activamente en los torneos de Epic Games, según reseñó el portal especializado en videojuegos 3D Juegos.

Fortnite

Al principio, fue un éxito rotundo. Durante el primer año de participar en diferentes competencias de la Fortnite Champion Series (FNCS) llegó a ganar casi 400.000 dólares. Pero, la abundancia duró poco: a causa de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 varios torneos tuvieron que ser cancelados. A pesar de estos inconvenientes, se inició y logró ser una de las figuras más seguidas en la plataforma de streaming Twitch, donde generó un promedió de más de 35.000 espectadores en los meses más exitosos de 2020 y 2021.

Pero su éxito en la plataforma tampoco duró: a medida que avanzaba en edad bajaba en visualizaciones; por lo que a principios de este año decidió moverse más hacia Valorant, un videojuego para computador desarrollado por Microsoft Windows que tiene una modalidad similar a la de Fortnite.

Ya a mediados de 2022 anunció que abandonaría el juego de Epic Games y que concentraría su carrera en el de PC, cuestión que no sorprendió a sus seguidores porque su desempeño y habilidades en este mejoraron cada vez más a medida que pasaba el año.

En los últimos días, NGR, el equipo profesional del que el joven hacía parte, anunció su partida en aras de dar el siguiente paso en su camino para convertirse en jugador oficial de Valorant. ”Si bien es posible que tenga que ponerse una camiseta nueva, siempre será parte de la familia NRG y estamos ansiosos por apoyarlo en su nuevo capítulo”, fueron sus palabras.

Benjy en la actualidad Fortnite Esports

De acuerdo con el medio especializado en e-sports Fragster, falta ver si este cambio, junto con el de varios veteranos como Bugha y Clix, a la escena competitiva de Valorant podría generalizarse y poner en peligro la vigencia de Fortnite.

El Tiempo (Colombia)