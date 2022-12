Vendía sahumerios, no sabía que su cara era famosa y su vida cambió para siempre: “Para mí es algo insólito”

escuchar

Son muchas las personas que ansían con ser famosas y ganar popularidad a través de algún talento o don especial. Por otro lado, en la vereda contraria, se encuentran aquellos que, casi sin pensarlo y por inesperados motivos, se convierten en personajes reconocidos en el mundo.

Este es el caso de Juan Tomás Martín, un rosarino que consiguió una gran notoriedad pública gracias a su parecido con el capitán de la selección nacional, Lionel Messi. Desde hace tiempo, recibe cientos de propuestas de trabajo a raíz de su imagen y se convirtió en una celebridad de las redes sociales. “Me paran mucho en la calle”, aseguró en diálogo con LA NACION.

Juan tiene 42 años, es dueño de un local de velas y sahumerios y allá por 2005 comenzó a percatarse de que su aspecto generaba un idéntica reacción en los demás. De a poco, ese rasgo, su indudable parecido con Lionel Messi, comenzó a generarle una fama impensada.

Juan Tomás Martín cobró gran popularidad gracias a su parecido con Lionel Messi Gentileza

“Me acuerdo que yo iba a un supermercado y el verdulero me decía que era parecido a Messi, pero yo no sabía quién era. La segunda vez me lo volvió a decir, y le pregunté qué hacía. ‘Uno que juega al fútbol en España’, me respondió”, recordó en diálogo con este medio sobre la época en la que el deportista se desempeñaba como jugador en el Barcelona.

Para despejar sus propias dudas y comprobar que realmente era parecido, fue hasta su departamento y lo buscó en Internet. Efectivamente, no pudo negar lo que horas antes le habían dicho: “Sí, tengo un aire. Estaba con una amiga y nos reímos de la situación. ‘Fíjate esta parte y acá’, me decía mientras nos señalaba. En ese entonces, los dos teníamos el pelo largo’“.

En 2006, “Juanto”, como le dicen sus allegados, comenzó la facultad y todos sus compañeros se sorprendieron al verlo: “Siempre me decían algún comentario sobre mi parecido con Messi y me preguntaban si era pariente, tal vez por vivir en Rosario”. De esa manera, y día a día, su popularidad se incrementó exponencialmente.

Televisión, trabajar de “doble” y su arribo a las redes sociales

Su punto máximo de repercusión lo alcanzó cuando incursionó en las redes sociales, en 2013. Aquel año se anotó a un concurso que buscaba dobles del “Diez” de la selección argentina y quedó en segundo lugar. No obstante, se armó de valor y comenzó a trabajar de “doble”, en simultáneo con su otro trabajo como comerciante y vendedor. Además, recibía invitaciones para viajar gratis por el mundo y realizar “presencias”.

Juanto viajó por el mundo gracias a su parecido con Lionel Messi Instagram @medicenmessi_

Asimismo, sus seguidores comenzaron a hacerse eco de su imagen: “Ya tenía Facebook, pero subía solo fotos personales y familiares. De hecho, no le daba mucha importancia. El Instagram me lo hizo el doble de Neymar… Estábamos grabando un comercial de Messi, en España, para Qatar Airways. Una de las noches salimos con el doble de Iniesta y, mientras tomábamos algo, me dijeron que tenía que hacer una cuenta en esa plataforma. ‘Lo podés seguir a Messi’, mencionó uno de ellos”.

Además de su notoriedad en Internet, Juan Martín llegó a la pantalla chica a raíz de su labor en Animales Sueltos (América TV). A partir de ahí, comenzó a recibir cientos de comentarios en las calles y se volvió el centro de atención de una multitud. En Instagram, sus seguidores comenzaron a crecer sin parar. En la actualidad, acumula más de 13 mil en su su cuenta @medicenmessi_, donde también le celebran su parecido con Thiago, Ciro y Mateo, los hijos del astro.

Según manifestó, él no se define como “doble”. No obstante, es habitual que en Rosario y Buenos Aires, las provincias donde más se traslada, se lo resalten: “Me paran mucho, sobre todo en épocas en la que Messi es noticia. Por ejemplo, ahora que ganamos el Mundial, me saludan y me gritan cosas en cada cuadra que hago”. Asimismo, sus apariciones en la TV también lo ayudan a hacerse más popular. Actualmente, se encuentra en Bendita TV (El Nueve), donde realiza sketchs con otros personajes reconocidos.

En la actualidad trabaja en Bendita TV Gentileza

“La gente se anima más a saludarme cuando Messi es noticia de algo porque tienen una excusa para acercarse, decirme algo o pedirme una fotografía. Algunos no me vieron nunca y me piden igual por el parecido, se ríen y me dicen: ‘Loco sos igual, se la voy a mandar a un amigo’”, sostuvo.

De hecho, hay veces que, en algunos eventos se le acerca una multitud tan grande que tienen que retirarlo del lugar con seguridad, tal y como le sucedió este año en el Mundial de Qatar, adonde viajó para su campaña con Philco, titulada, justamente, “Tiene un aire”.

Juan Tomás Martín sorprende por su parecido con Lionel Messi Gentileza

“Hay personas que vienen hace muchos años y me dicen, por ejemplo: ‘hay uno en Bendita que es parecido a vos’, o cuando ven el comercial que hice para Philco también comentan: ‘Uno hace de Messi, pero lo tendrías que hacer vos porque él no es tan parecido’”, relató entre risas.

La lista de anécdotas es larga y Juan Martín se toma con humor cada uno de los comentarios que hacen alusión a este asunto. Sin embargo, agradece todo lo que le brindó este trabajo: “Que se hayan confundido con que soy el real también me pasó, que para mi es algo insólito. Tengo muchas propuestas laborales, desde hacer audios con la voz de Messi, proyectos de todo tipo y grabar comerciales. También hice muchas presencias, pero algunas las rechazo”, afirmó.

En la actualidad, sigue compartiendo contenido en las redes sociales y, en simultáneo, realiza su rutina con total normalidad. No obstante, y pese a que ya está acostumbrado a que le remarquen su parecido con el deportista, aún se sorprende por las reacciones que causa entre las personas.