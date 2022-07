Recorre las calles para buscar y restaurar muebles que la gente tira a la basura: “Siempre fui autodidacta”

“El chico que agarra cosas en la calle y las restaura”, se lee en el perfil de TikTok de Kevin D’onofrio, o mejor dicho de ‘Kevin al rescate’. Con 21 años realiza una actividad muy particular: recorre las calles de Lomas de Zamora -donde vive- en busca de muebles y maderas que pueda llevar a su casa para darles una segunda vida. Sus creaciones se volvieron virales y su labor inspiró a muchas personas a usar sus propias manos para hacer de lo viejo algo completamente nuevo. “Intento convertir lo que encuentro en un tesoro”, aseguró a LA NACIÓN.

La rutina de Kevin es concreta: recorre Lomas de Zamora en busca de alguna madera vieja que pueda restaurar. Una vez que la encuentra, la lleva a su casa donde agarra un serrucho, una lija y un balde de pintura y la convierte en algo completamente nuevo. Comparte todo ese proceso en sus redes sociales donde recibe miles de comentarios y cientos ‘Me gusta’.

Kevin D'onofrio, el joven de 21 años que recorre las calles de Lomas de Zamora en busca de basura que pueda convertir en tesoro (Foto: Instagram @kevinldonofrio)

Si bien comenzó a publicar videos en marzo de este año, esto es algo que hace desde que tiene memoria y que aprendió gracias a su abuela. “Cuando era chico y me quedaba con ella, caminábamos por la calle y siempre que encontraba un mueble o algo similar se lo llevaba a su casa y lo reutilizaba. Es algo que me quedó muy marcado y hoy salgo dos o tres veces por semana en busca de basura que pueda convertir en tesoro”, le contó Kevin a LA NACION.

Dejar volar la imaginación

Si uno ve sus trabajos, automáticamente pensaría que la persona que los hizo tuvo algún tipo de información en diseño de interiores o carpintería, pero ese no es el caso de Kevin. Aprendió solo, o mejor dicho, con YouTube. “Siempre fui muy autodidacta. Desde chico siempre veo videos de gente que restaura muebles. Entonces en un momento pensé que era hora de poner en práctica todas esas ideas que tenía en la cabeza y ver si daban un buen resultado”, afirmó.

"Kevin al rescate"

Hoy, Kevin tiene casi 300 mil seguidores en TikTok, donde comparte los recorridos por las calles de su barrio y a modo de tutorial, muestra como toma un trozo de madera y lo convierte en un perchero, una mesa de luz, un banquito o algún tipo de mueble que pudiera faltar en su casa.

El antes y el después de un mueble que restauró (Foto: Gentileza Kevin D'onofrio)

Durante sus caminatas vive todo tipo de situaciones. Aunque para él algunas fueron desafortunadas, le permitieron aprender lecciones que lo ayudaron en su trabajo como restaurador. “Me parece muy triste el momento en el que una persona con alma de ciruja como yo ve algo a lo lejos que puede convertirse en tesoro y no lo toma. Una vez estaba con mi hermano y vimos un par de sillones. Fuimos rápidamente a casa a dejar las bicicletas cuando volvimos a buscarlos, vimos como dos personas se los llevaban muy felices”, recordó. Desde ese momento, nunca más dejó pasar la oportunidad y ahora se lleva la madera, aunque tenga que hacer equilibrio para no caerse de la bici.

Próximos proyectos

La carpintería, las reformas y la construcción no son las únicas cosas que apasionan a Kevin. En 2021 terminó la carrera de Teatro Musical en la Fundación Julio Bocca, y este año comenzó a estudiar doblaje en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Sin embargo, reconoció que en un futuro cercano le gustaría formarse en algo relacionado con el diseño de interiores.

A su vez, reconoció que mucha gente le pide que abra un taller para mandarle sus muebles. Si bien es algo que le gustaría hacer en algún momento, todavía falta: “Quiero estar seguro de tener las herramientas necesarias para generar confianza y que mis clientes estén 100% tranquilos cuando me traigan sus cosas”.

“La basura de unos, puede ser el tesoro de otros”

“La gente me escribe agradeciéndome porque en lugar de tirar una mesa vieja la están restaurando o me dicen que se inspiraron en mí para reformar su casa. Hoy siento que mi contenido sobrepasa las redes, hay un mensaje que llega a otros y ese un sentimiento muy lindo”, manifestó con orgullo.

Kevin convirtió un trozo de madera en un perchero para su casa

Lo que empezó como recorridas por el barrio de la mano de su abuela, terminó en un proyecto con un mensaje claro: “La basura de unos, puede ser el tesoro de otros”. Con solo 21 años y varios videos de Youtube encima, Kevin le da su propia impronta a la madera que encuentra en un container de basura y se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas que lo ven en las redes.

Kevin D'onofrio comparte en sus redes sociales cómo restaura las cosas que encuentra en la calle (Foto: Instagram @kevinalrescate)

En su casa armó un espacio para dejar volar la imaginación y crear algo que deje más lindo, el baño o el living. Entre sus deseos se encuentra el hecho de que quiere que su historia le sirva a otros para ponerse manos a la obra: “La realidad es que siempre se puede. Mucha gente dice ‘si no tengo plata para hacer el curso de restauración de muebles no puedo aprender nada’ y yo no siento que sea así. Hoy con Internet hay acceso a todo. Si buscas, encontrás y se puede aprender de muchas maneras diferentes”.