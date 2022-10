Tiene 30 años, su madre lo olvidó en el supermercado y la advertencia que le hicieron en las redes llamó su atención

Ser olvidado en el supermercado es una de las cosas que muchos temimos durante nuestra infancia. El problema es que el protagonista de esta historia tiene 30 años y se volvió viral por contar en TikTok que su madre se lo había olvidado.

Rolando Hervert es un influencer mexicano que relató en un clip el insólito momento durante unas compras con su madre. Todo comenzó al hacer la fila para pagar. Ahí decidió hacerse cargo y su mamá fue al baño. El problema fue que nunca regresó. “Perdóname, ya voy por ti”, le escribió la mujer al darse cuenta del olvido media hora más tarde.

“Rol perdóname, ya voy por ti, ya había llegado a la casa, fui a la cocina por una gaseosa y cuando me di cuenta de que no había, me acordé que habíamos ido al supermercado. Ahora llego”, fueron las palabras de la mujer. Más allá del “final feliz”, muchos seguidores se mostraron preocupados por la actitud de la mujer y le pidieron al influencer que la acompañe a hacerse chequeos médicos por miedo a sufrir Alzheimer.

“Siento decirlo, pero pueden ser principios de Alzheimer. Mi mamá lo tuvo y se empiezan a olvidar así las cosas. Ojalá sea una broma que si te dejó”, escribió una seguidora. “Más que tomar la situación como algo cómico, para mí sería una alerta de que algo puede no estar muy bien que digamos”, escribió otra.

Mientras tanto, si de supermercados y TikTok se trata, en las últimas semanas unos jóvenes protagonizaron una odisea que muchos soñaron: quedarse en un hipermercado toda la noche, escondidos.

El tiktoker que subió el video se llama Valentín Ruiz e hizo un compilado de las distintas experiencias que transitó en un supermercado junto a su amigo Ciro, una vez que se cerró el ingreso público. En el video, con música de Quevedo de fondo, se puede apreciar cómo los jóvenes se divierten en las góndolas.

Lo primero que hicieron fue ocultarse en una de ellas detrás de la fila de papel higiénico y esperaron a que los empleados terminaran de limpiar los pasillos del lugar para comenzar con su accionar. Mientras tanto, comieron chocolates, papas fritas, galletas, golosinas y tomaron jugo acostados en el estrecho espacio. “Pasando una noche en el supermercado”, lanzó el tiktoker.

