escuchar

Las redes sociales están colmadas de consejos sobre diversos rubros. Sin embargo, uno de los que más genera interés entre las personas es el que está relacionado con el bienestar general y la belleza. En línea con este tema, una mujer de 72 años se volvió viral en TikTok tras revelar cuál es el truco que utiliza en su día a día para detener los signos del envejecimiento y sorprendió a todos con sus declaraciones.

A través de un video que compartió en la plataforma virtual, la médica dermatóloga reconocida como Dra. Joyce, se mostró junto a su suegra, llamada Mary, y comentó que es habitual que los usuarios hagan hincapié en lo joven que se ve su familiar a los 72 años. Tras la información, respondió el comentario de un seguidor que expresó: “Te lo ruego de rodillas, por favor difunde su secreto antienvejecimiento”.

El truco que utiliza en su día a día para embellecer su rostro

Con el objetivo de despejar todo tipo de inquietudes, le dio la palabra a Mary, quien expuso todo lo que le sirvió a lo largo de este tiempo. En principio, habló sobre la rutina que implementa para el cuidado de la piel. “Lo aprendí de mi madre. Desde que tengo 20 años, siempre, después de lavarme la cara por la noche, uso una cantidad generosa de crema humectante y me masajeo la cara tres minutos todas las noches. Eso me ayudó mucho, porque siempre estaba muy seca”, explicó.

Por otro lado, especificó cuáles son los movimientos que realiza en el rostro: “En mi caso, antes de ponerme cremas humectantes, me masajeo la cara, tal y como muestro en el video. Es importante masajear siempre hacia arriba”.

En otra publicación, y luego de hacer hincapié en este secreto, develó cómo es su alimentación: “Prácticamente como lo mismo. Para el desayuno, siempre como avena en hojuelas que cocino durante 25 minutos. Luego como 2 huevos duros calientes, uno completo y el segundo solo la yema porque soy consciente de controlar mi colesterol”.

En cuanto a la hora del almuerzo, argumentó: “Para no tener tanta hambre, como varios tomates cherry y una manzana. Me gustan mucho las frutas, pero también estoy tratando de controlar mi azúcar que siempre está un poco más alta de lo normal. Luego agrego un yogurt griego natural y le pongo muchas nueces y algunos maníes, con el agregado de 4 o 5 frutillas con miel. Toda esta combinación me aporta calcio”.

Por último, aseguró: “Para la cena, generalmente cocino arroz integral con frijoles, filete de salmón y con una gran guarnición de vegetales”. De inmediato, los posteos en cuestión obtuvieron una gran repercusión entre los usuarios, quienes reaccionaron a través de un sinfín de comentarios.

La alimentación que implementa en su rutina

“Ella es tan hermosa, me encantaría llegar así a su edad. Gracias por los consejos que nos ofreciste”, indicó un seguidor. “Realmente ayuda que le hayas pedido que nos muestre qué movimientos usar. Lo voy a implementar”, agregó otra mujer. “También voy de lado a lado en mi frente para ayudar con las líneas de estrés, como le llamo yo. Me encantaría que hables también sobre los masajes que realizás en tu cuello”, sostuvo un tercero.

Con el acumulado de más de 500 mil visualizaciones, las publicaciones captaron la atención de miles de personas, quienes se mostraron atónitos por cómo, con buenos hábitos, la protagonista de esta historia logró conseguir que su “edad biológica” sea mucho menor.