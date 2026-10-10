Tiene 76 años y corre maratones con los mismos shorts que usaba en la secundaria: “Es una forma de motivarme”

Henry Kozlowski tiene 76 años y se prepara para correr su 48° Maratón de Chicago con los mismos shorts que usaba en la secundaria, una prenda de algodón que recibió entre 1966 y 1967. El corredor participó en todas las ediciones de la competencia desde su inicio, en 1977.

¿Por qué Henry Kozlowski todavía corre con sus shorts de la secundaria?

De acuerdo con Chicago Sun-Times, los pantalones cortos pertenecían al uniforme de gimnasia de Lane Technical High School, institución de la que Kozlowski se graduó en 1969. La prenda permanece guardada durante prácticamente todo el año y sale del armario para cada edición de la carrera.

Su objetivo es mantener la tradición hasta completar 50 ediciones del Maratón de Chicago

Kozlowski reconoció que el paso del tiempo modificó cómo le quedan, aunque todavía puede utilizarlos. “Están un poco ajustados, no son tan cómodos como cuando estaba en la secundaria, pero todavía funcionan”, explicó.

Su intención es mantener esa tradición hasta alcanzar una marca específica: espera completar 50 maratones antes de dejar de usarlos. Sobre el futuro de la prenda, bromeó: “Se desgastarán al mismo tiempo que yo”. Incluso planteó que quizá podría conservarlos bañados en bronce.

El motivo por el que comenzó a correr con esos shorts tampoco responde a un vínculo sentimental particular. Al explicar su elección, fue directo: “Son simplemente los shorts que tenía y los usé”.

Una participación que comenzó con el Maratón de Chicago de 1977

Kozlowski forma parte de un grupo reducido dentro de la historia de la competencia. Es uno de los dos corredores que completaron todas las ediciones desde que la prueba comenzó en 1977.

El otro es Randy Burt, de 78 años, un ejecutivo retirado del sector de la salud corporativa que vive en Antioch. Hasta 2025, también integraba ese grupo George Mueller, dentista retirado de 78 años residente en el Loop.

Un problema cardíaco hizo que ese año solo pudiera recorrer las primeras tres millas (4,8 kilómetros). “Éramos un trío. Pero ahora Henry y Randy son el dúo dinámico. Les dije: ‘Tienen que decidir quién es Batman y quién es Robin’”, señaló Mueller.

Su antiguo compañero también recordó los característicos pantalones de Kozlowski. “Una vez que lo ves con esos shorts, no puedes dejar de verlo. Simplemente no desaparece. Está vívido en mi mente ahora mismo”, sostuvo.

Cuál fue el mejor tiempo de Henry Kozlowski en Chicago

El registro más rápido corresponde a 1981, cuando terminó el recorrido en tres horas y 50 minutos. Para la edición de 2026, su expectativa es cruzar la meta en menos de ocho horas. “Será una carrera muy lenta. Una especie de tambaleo controlado, en realidad”, describió sobre el ritmo que prevé mantener.

La prenda formaba parte de su uniforme de gimnasia y la conserva desde fines de la década de 1960

Kozlowski, analista de sistemas informáticos retirado, admite además una particularidad después de décadas de participación: correr no es una actividad que le guste especialmente.

Aun así, encuentra en el compromiso anual un motivo para mantenerse activo. “Es un poco molesto, pero lo principal es que es una forma de motivarme cada año y no convertirme en una persona sedentaria”, explicó.

¿Qué hace con la prenda después de cada Maratón de Chicago?

Los shorts regresan al armario después de cada participación, pero antes Kozlowski los lava. De esta manera, la prenda que recibió durante su adolescencia se mantiene en uso casi seis décadas después.

Su mejor marca en Chicago fue de tres horas y 50 minutos y la consiguió en 1981

En una sesión fotográfica reciente cerca de su casa en Wilmette, se negó a modelarlos. “No hago pasarelas”, respondió. En cambio, se colocó los pantalones sobre la cabeza como si fueran una boina. “Tienes que tener sentido del humor en esta vida. De lo contrario, estás perdido”, señaló.