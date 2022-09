Tiene nueve años, le mandó una carta a la reina Isabel II y recibió una respuesta que no olvidará jamás

El 8 de septiembre, alrededor del mediodía, se comenzó a sentir un manto de luto en todo el mundo. Los médicos de la reina Isabel II habían alertado por su salud y los rumores hablaban del fallecimiento de la monarca de 96 años. Por la tarde de ese día, las especulaciones terminaron por convertirse en una información certera. Las despedidas comenzaron de inmediato y el mundo comenzó a llorar la partida de la emblemática mujer. Para Thomas Miller de nueve años también fue una noticia dura de asimilar. Allí había finalizado su esperanza de obtener una respuesta por parte de la reina, a quien le había escrito una carta. Pero dos días más tarde la sorpresa fue tanto increíble como difícil de asimilar.

La reina cuenta con un gran número de admiradores en todo el mundo. Su mandato de más de 70 años dejó detractores y, también, fanáticos. A este segundo grupo pertenece Thomas Miller, un niño de nueve años oriundo de Northenden, al sur de Manchester. Desde hace un tiempo generó admiración por la monarca y tiene una colección de las monedas que llevan su rostro. Puntualmente, el jubileo de platino celebrado el 5 de junio fue el momento en el que el niño terminó de obnubilarse por la figura de la mujer y decidió plasmar su fanatismo en una emotiva carta, para demostrar su cariño. Tras escribirla, la envió al Palacio de Buckingham, como hacen miles de personas que pudieron obtener una respuesta de ella.

La reina Isabel II falleció el 8 de septiembre a los 96 años.

Los días pasaron y Thomas no obtuvo respuesta. El fallecimiento de la monarca puso fin a las esperanzas del niño para recibir su anhelada carta, sin embargo una buena noticia llegó el 10 de septiembre, cuando los padres del niño recibieron al cartero y de inmediato confirmaron que era una correspondencia desde el palacio de la reina. “La tarjeta se envió en segunda clase y llegó el nueve o el diez. Thomas estaba un poco molesto porque obviamente sabía que ella había muerto y pensó que nadie le respondería”, contó el padre de Thomas en diálogo con Manchester Evening News.

Thomas Russell recibió la respuesta de la reina

El mini fan regresó del colegio y recibió esta gran sorpresa. “Le envío mi agradecimiento por su amable mensaje con motivo del setenta aniversario de mi ascensión al trono”, reza el escrito dirigido para el joven Miller en la tarjeta enviada en nombre de Isabel II, que incluyó una simpática fotografía de ella. Sin embargo, el particular detalle que no pasó desapercibido es que dicha carta está fechada con el 8 de septiembre, que desde este 2022 será una fecha en la que se brindará homenajes a la reina, por ser el día de su fallecimiento.

El niño posa orgulloso con su carta (Foto Manchester Evening News)

“Estaba muy feliz. No podía creerlo porque pensaba que no recibiría nada. Me alegré mucho por él, se lo merece”, completó su papá. “Significa mucho para él y está llevando la carta a la escuela para mostrársela a todos”, continuó. “Siempre me gustó la Reina, era muy amable; yo sabía todo sobre el Jubileo”, aseguró el niño, quien podría tratarse de una de las últimas personas que recibió una respuesta con la firma de la monarca. Hoy, atesora esa carta como un símbolo de su fanatismo.