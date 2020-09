Tierno y tenebroso: captan a un cocodrilo nadando con el estilo de un delfín

Un cocodrilo de casi cinco metros de largo sorprendió a un pescador australiano avanzando a toda velocidad junto a su lancha como si fuera un delfín Crédito: Instagram

10 de septiembre de 2020 • 18:10

Un pescador avanzaba a bordo de su lancha en un río de Queensland, Australia, buscando cangrejos cuando, de repente, un cocodrilo de casi cinco metros de largo apareció a su lado en el agua.Sorprendido por sus ágiles movimientos, el hombre, llamado Alec Dunn, lo filmó nadando a alta velocidad como si fuera un delfín.

En declaraciones a la cadena australiana Seven News, el pescador contó que primero percibió su presencia debajo de la lancha y que cuando salió a la superficie le gruñó y comenzó a nadar al estilo de un delfín. El cocodrilo, conocido como "Tommy" por los pescadores de la zona, fue dejando una enorme estela de agua mientras se deslizaba junto a la embarcación de tres metros.

"Fue interesante. Navegamos por aguas poco profundas al mismo ritmo. Pensé que iba a saltar sobre mi bote pero por suerte no lo hizo", contó Dunn y agregó que Tommy forma parte de un grupo de cocodrilos grandes de la región, "aunque no es el de mayor tamaño", aclaró.

Consultado por el sitio web Gizmodo acerca de la insólita velocidad del animal, Daniel Rumsey, Jefe del Parque Australiano de Reptiles, explicó que "si bien los cocodrilos adultos pueden alcanzar velocidades de hasta veinte kilómetros por hora, lo cierto es que son depredadores de emboscada y no están preparados para sostener una alta velocidad por mucho tiempo".

"No se trata de un comportamiento extraño", le aseguró el cazador de cocodrilos Mick Pitman a Seven News. "Muchos me han seguido mientras viajaba a unos 18 kilómetros por ahora en el agua. En este caso, pareciera que el animal fue a curiosear. Por otro lado, debido a que estamos cerca de la temporada de apareamiento es posible que se acercara a controlar de dónde venía el ruido y el movimiento. Por lo general, la conducta de los cocodrilos es observar, identificar la amenaza y seguir adelante. Y eso es lo que hizo", explicó el especialista.