Toshisuke Kanazawa, 90 años, fisicoculturista: cómo organiza sus comidas para aumentar la vitalidad

Toshisuke Kanazawa cumplió 90 años y, al día siguiente, ganó una nueva competencia nacional de fisicoculturismo en Japón. El atleta de Hiroshima mantiene una rutina que cambió con los años: adapta los ejercicios y sostiene una alimentación que, según contó, dejó de incluir carne y pescado hace décadas.

La historia y su contexto

The Guardian lo entrevistó en Hiroshima después de su victoria de agosto de 2026, en la categoría de mayores de 85 años del campeonato japonés máster. La crónica situó el logro como su título nacional número 19. La televisión local FNN también lo entrevistó sobre sus hábitos y sus planes para competir en el exterior.

Kanazawa ganó 19 campeonatos Mister en Japón (Fuente: FNN )

Una trayectoria de varias décadas

Nacido en 1936 en la prefectura de Shimane, Kanazawa practicó natación en la adolescencia. Un problema muscular modificó su aspiración olímpica y se volcó al fisicoculturismo. Según The Guardian, ganó su primer título, Mister Japón, a los 24 años y volvió a obtenerlo tres años después.

En 1967 compitió en Mister Universo, en Montreal, en un certamen en el que también participaron Arnold Schwarzenegger y Sergio Oliva. Años más tarde continuó en categorías máster. El medio británico le atribuyó seis campeonatos mundiales máster obtenidos después de los 80.

Kanazawa en una competencia de fisicoculturismo (Fuente: FNN)

El campeonato japonés de agosto de 2026 reunió a ocho competidores en la categoría de 85 años o más, según la crónica. El primer puesto llegó un día después del cumpleaños número 90 del deportista. Contabilizar 19 títulos nacionales y 17 títulos máster no supone necesariamente una contradicción: se trata de categorías de premios distintas.

Qué contó sobre sus comidas

Kanazawa dijo a FNN que desde los 50 años evita carne y pescado y que sus comidas se apoyan en arroz integral, natto y sopa de miso. El natto es una preparación japonesa de soja fermentada. The Guardian observó que también agrega huevos a la sopa y consume batidos proteicos.

Esa precisión importa porque una lista breve de alimentos no describe por completo una dieta. El propio atleta explicó al diario que redujo de seis a tres los batidos diarios porque le resultaba más difícil ingerir tanto líquido.

La dieta del hombre consiste en arroz integral, natto y sopa de miso (Fuente: FNN)

FNN también recogió que durante los viajes al exterior le costaba encontrar sus comidas habituales. El relato de un desayuno con huevos y pan muestra que el menú podía cambiar fuera de Japón. Su alimentación es una elección personal, no una prueba de que esos alimentos expliquen por sí solos sus resultados o su longevidad.

Cómo adaptó el entrenamiento

El fisicoculturista explicó a The Guardian que dejó algunos ejercicios y pasó a utilizar máquinas en lugar de pesas libres. La adaptación responde, según su testimonio, a lo que considera apropiado para su cuerpo a esa edad.

La constancia aparece en su relato junto con los ajustes. Pero su historia no establece cuánto debería entrenar otra persona ni sustituye orientación profesional. La edad, los antecedentes, las lesiones y la preparación previa influyen en cualquier plan de actividad física.

El hombre entrena a diario para mantener su físico estable (Fuente: FNN)

El deportista, que administra un gimnasio en Hiroshima, habló con el medio japonés de una nueva participación internacional. El viaje y su preparación muestran una continuidad deportiva; las publicaciones no convierten su experiencia individual en una recomendación nutricional aplicable a todos.

En la entrevista local previa al viaje, Kanazawa explicó que la disponibilidad de comidas era una de sus preocupaciones cuando competía lejos de Japón. FNN mostró una rutina alimentaria centrada en productos habituales de su país y señaló que su desayuno incluía sopa de miso con brócoli. Ese detalle ayuda a comprender su descripción general, sin reducir todas sus comidas a una lista cerrada.

La competencia, el trabajo en el gimnasio y la preparación física ocupan lugares centrales en su historia. Sus resultados son los de un deportista con décadas de experiencia, no una comparación directa con quienes recién comienzan a entrenar.

La noticia en pocas líneas

¿Quién es Toshisuke Kanazawa? Toshisuke Kanazawa es un fisicoculturista japonés de 90 años que compite en categorías máster.

Toshisuke Kanazawa es un fisicoculturista japonés de 90 años que compite en categorías máster. ¿Qué ganó Toshisuke Kanazawa en agosto de 2026? Kanazawa ganó en Hiroshima la categoría de mayores de 85 años del campeonato japonés máster.

Kanazawa ganó en Hiroshima la categoría de mayores de 85 años del campeonato japonés máster. ¿Qué alimentos mencionó Toshisuke Kanazawa? Kanazawa mencionó arroz integral, natto y sopa de miso; también consume huevos y batidos proteicos.

Kanazawa mencionó arroz integral, natto y sopa de miso; también consume huevos y batidos proteicos. ¿Qué cambios hizo Toshisuke Kanazawa en su rutina? Kanazawa contó que dejó algunos ejercicios y priorizó máquinas en su entrenamiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.