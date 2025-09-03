Tour gourmet: 7 imperdibles de la ciudad para paladares exigentes

Si tu idea de salir a comer apunta a una experiencia que despierte todos los sentidos, la escena gastronómica de la ciudad (y alrededores) tiene mucho para ofrecer. Desde trattorias italianas con pastas caseras y vinos de cava privada hasta parrillas icónicas que transforman la carne en arte, pasando por propuestas innovadoras de sushi, hay opciones para todos los paladares.

Cucina D’Onore

Las pastas de Cucina D'Onore, un sello inconfundible.

Sitio web: www.cucinadonore.com

www.cucinadonore.com Beneficio: 20% para socios BLACK en almuerzos y cenas todos los días

20% para socios BLACK en almuerzos y cenas todos los días El dato: el espacio suma un elegante salón VIP, terraza con vista al río, barra de cócteles y una cava de vinos única

En Puerto Madero, Cucina D’Onore se destaca como una propuesta exclusiva para los socios BLACK. Esta trattoria italiana ofrece una experiencia gastronómica de primer nivel, con pastas caseras y platos de mar preparados con dedicación. Entre sus imperdibles figuran la melanzane alla parmigiana, los fusilli con trufa y hongos y la merluza en crema de langostinos. Una opción ideal para quienes buscan lo mejor de la cocina italiana en un entorno sofisticado.

Sucre

En Sucre todos los productos son locales, de estación y orgánicos.

Sitio web: www.sucrerestaurant.com.ar

www.sucrerestaurant.com.ar Beneficio: 20% para socios BLACK y 15% para Premium de martes a domingo

20% para socios BLACK y 15% para Premium de martes a domingo El dato: sus carnes son 100% pastoriles, sin feedlots ni criaderos, y cuentan con certificación Premium Black Angus

Sucre, del chef Fernando Trocca, es un emblema de la gastronomía porteña desde hace más de dos décadas, con una propuesta basada en productos locales, de estación y orgánicos. En la parrilla se destacan cortes como el ojo de bife y la entraña cocinada a leña de quebracho. La experiencia se completa con una coctelería de espíritu orgánico (hecha con frutas, flores y brotes) y una cava con vinos de producción responsable.

Sushi Olazábal

Sushi siempre fresco y sabroso, la promesa de Sushi Olazábal.

Sushi Olazábal, clásico indiscutido de Belgrano C, se caracteriza por sus sushi salads creativas, inspiradas en ciudades como Alaska, Buenos Aires, California o Nueva York. Con porciones abundantes, resultan ideales para un almuerzo práctico y sabroso. Entre las más pedidas sobresale la Cancún, con salmón apanado y guacamole, un giro distinto para un plato versátil. Su carta también incluye rolls clásicos, premium y extra premium, combinados, niguiris, sashimis, temakis, ensaladas, platos wok, aperitivos, postres y opciones vegetarianas y veganas.

La Cabaña

Tartare de carne, uno de los platos recomendados de La Cabaña.

Sitio web: www.lacabana.com.ar

www.lacabana.com.ar Beneficio: 30% para socios BLACK y 20% para Premium todos los días

30% para socios BLACK y 20% para Premium todos los días El dato: fue la primera parrilla argentina en incorporar cortes de carne premium al estilo steakhouse, un sello que la convirtió en referente internacional

En Puerto Madero, La Cabaña es sinónimo de la mejor tradición parrillera argentina. Fundada en 1935, supo instalar un estilo que aún hoy se mantiene: la carne como centro de la mesa, el vino como compañero infaltable y un ambiente que combina elegancia con calidez. Su carta reúne clásicos imperdibles como el medallón de lomo “Eduardo VII”, el osobuco braseado con polenta cremosa y el locro norteño, además de cortes emblemáticos como la entraña, el tomahawk y el famoso “Gran Baby Beef” de un kilo para compartir. Las entradas, con la provoleta La Cabaña, el tartare de carne y la rueda de achuras a la cabeza, completan la experiencia.

Bou

¿Qué tal disfrutar de una noche de sushi en el espacio al aire libre de Bou?

En pleno Tigre, Bou se consolidó como un punto de encuentro obligado para quienes disfrutan de la buena gastronomía. Con un ambiente acogedor y un espacio al aire libre perfecto para aprovechar las noches templadas, se destaca por su sushi preparado con pesca fresca diaria y productos de primera calidad, lo que garantiza combinaciones de sabor únicas y lo ubica entre los favoritos de la zona.

Genovés

La mesa está servida en Genovés.

Red social: www.instagram.com/genovesrestaurante

www.instagram.com/genovesrestaurante Beneficio: 25% para socios BLACK y 20% para Premium todos los días

25% para socios BLACK y 20% para Premium todos los días El dato: además de la propuesta gastronómica, su ubicación lo convierte en un atractivo punto de encuentro para quienes visitan el mítico barrio de La Boca

Frente a la Bombonera, Genovés propone un bodegón moderno donde el chef Pablo Greco reinterpreta clásicos como el vitel toné, la porchetta o el cerdo a la riojana con un giro contemporáneo. Su parrilla ofrece carnes maduradas como la imponente ceja de 900 gramos, ideal para compartir, mientras que en pastas brillan los ñoquis de sémola a la romana y los conchiglioni gamberi con langostinos. Los postres y guarniciones llevan la impronta del horno Josper, que aporta un sutil toque ahumado. La carta se completa con una amplia selección de vinos y coctelería.

Amalia Restaurante

En San Telmo, Amalia ofrece una experiencia de cocina cuidada.

A pasos de la Plaza Dorrego, en el corazón de San Telmo, Amalia Restaurante invita a disfrutar una propuesta que despierta todos los sentidos. Ofrece una carta breve pero cuidadosamente diseñada, que se realza con la selección de vinos de su cava privada. Entre sus especialidades se destacan las pastas caseras al estilo tradicional, risottos de osobuco, de mar o de hongos, y una amplia variedad de ensaladas.

