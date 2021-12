Tras la polémica, Máxima y Guillermo se disculparon por el festejo de cumpleaños de su hija Amalia

Los reyes Máxima y Guillermo dieron una fiesta el sábado pasado para celebrar la mayoría de edad de la princesa Amalia y su entrada oficial como auténtica heredera al trono de los Países Bajos. Sin embargo, la celebración se dio en el marco de fuertes restricciones sanitarias impuestas por el gobierno para frenar el aumento de los casos de coronavirus. Esta situación generó críticas en la población y la pareja tuvo que salir a pedir disculpas.

La familia real aclaró que fueron 21 los invitados a los jardines del Palacio Huis ten Bosch para celebrar los 18 años de la mayor de las princesas, pero lo cierto es que hoy solo se admiten cuatro visitantes por hogar, con lo cual la cifra supera con creces lo permitido por las autoridades holandesas.

Arrepentido del convite, Guillermo admitió más tarde ante el primer ministro Mark Rutte que la fiesta no fue apropiada. “El rey me informó que, pensándolo bien, no era una buena idea organizar la celebración”, escribió Rutte en una carta al parlamento. “La familia se esforzó por acatar el protocolo sanitario de manera responsable en esta reunión al aire libre y tomando precauciones”, agregó.

Los reyes Guillermo y Máxima, bajo la mira por el festejo de cumpleaños de su hija Amalia Agencias

Países Bajos se encuentra actualmente bajo serias restricciones después de experimentar un aumento de casos de Covid-19. “Entre el 8 de diciembre y el 15 de diciembre, un promedio de 15.984 personas dieron positivo″, comunicó el Gobierno.

Las medidas sanitarias incluyen, además de solo cuatro personas invitadas por hogar, el trabajo remoto y el cierre de todos los locales comerciales a las 17 horas.

La princesa Amalia cumplió 18 años el 7 de diciembre y la reunión estaba destinada a marcar su ascenso oficial como heredera de su padre. Dicho encuentro se realizó en los jardines de la residencia real en La Haya, donde se instalaron dos carpas para ofrecer protección contra la lluvia y el frío.

La princesa Amalia durante su primer discurso oficial

Un portavoz del Servicio de Información del Gobierno (RVD) rechazó algunos informes de los medios locales que sugerían que más de 100 personas habían asistido a la fiesta. También aseguró que el evento cumplía con las regulaciones por el coronavirus de manera responsable y repitió las afirmaciones de Rutte de que no había más de 21 invitados.

En octubre de 2020, Máxima y Guillermo protagonizaron una polémica similar cuando debieron interrumpir un viaje de descanso a Grecia en un momento en el que Holanda acababa de entrar en un confinamiento parcial. La reacción de los ciudadanos obligó a la familia a regresar después de solo un día y provocó una disculpa del rey que, en un video de dos minutos, dijo que le dolía haber traicionado la confianza depositada en ellos.