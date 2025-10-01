Tres rituales para hacer este miércoles 1° de octubre y aprovechar la energía del mes

Este miércoles es 1° de octubre, lo que marca el inicio del décimo mes del año. Este presenta el avance de la primavera ―que arrancó el pasado 22 de septiembre en la Argentina― y se abre un portal energético que se puede aprovechar para la introspección, la manifestación y la renovación. Es así que muchos realizan algún ritual para canalizar con esta energía para purificar el espíritu, agradecer lo vivido y sembrar intenciones para el futuro.

A continuación, tres rituales para aprovechar la energía del 1° de octubre.

Ritual de canela para atraer la abundancia

La canela tiene propiedades esotéricas que permiten atraer la abundancia (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Este rito se basa en la creencia de que la canela, con su aroma dulce y cálido, es un poderoso imán para la prosperidad y la buena fortuna. Realizarlo el primer día del mes es una forma simbólica de invitar a la abundancia a permanecer en el hogar durante los próximos 31 días. Para este, solo hace falta una pizca de canela en polvo.

Así se hace un ritual de canela para atraer la abundancia:

El primer día del mes, colocar en la puerta principal de la casa o trabajo.

Poner una pizca de canela en la palma de la mano derecha.

Soplar la canela de afuera hacia adentro, visualizando cómo la prosperidad y la abundancia entran a su hogar. Mientras se hace, repetir la siguiente frase con convicción: “Cuando la canela sople, la abundancia y la prosperidad entrarán en mi vida y se quedarán”.

Dejar la canela en el piso durante 24 horas. Pasado ese tiempo, se puede barrer o aspirar con normalidad.

Limpieza energética

El primer día del mes es el momento perfecto para realizar una limpieza profunda en los espacios. El humo sagrado de la salvia blanca o del palo santo tiene la propiedad de purificar el ambiente, disipar las energías negativas y permitir que la vibración del lugar se renueve. Este ritual requiere un atado de salvia blanca o un trozo de palo santo, un plato o recipiente de cerámica para las cenizas y un encendedor o fósforos.

La limpieza energética es ideal para iniciar un nuevo mes (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Este es el proceso para realizar una limpieza energética:

Encender la punta del atado de salvia o el palo santo hasta que se forme una pequeña llama. Dejar que la llama se apague sola hasta que sala solo un humo denso y aromático.

Comenzar a recorrer cada habitación de la casa, moviendo el humo con la mano o un abanico. Hay que prestar especial atención a las esquinas, armarios y lugares con poca luz, que son donde las energías suelen estancarse.

Mientras el humo se dispersa, visualizar cómo todas las tensiones, preocupaciones y energías estancadas se desvanecen. Se puede repetir una afirmación como: “Purifico este espacio y lo lleno de paz, armonía y luz”.

Una vez finalizada la limpieza, abrir puertas y ventanas para que la energía densa se libere y el aire fresco circule.

Ritual para manifestar deseos

Escribir los deseos durante el 1° de octubre puede ayudar a manifestarlos Shutterstock

Este rito se conecta con la energía de la manifestación, puesto que aprovecha el inicio del mes para plantar las semillas de lo que se desea lograr. La escritura a mano tiene un poder simbólico que fortalece la intención. Se necesita una hoja de papel, algo para escribir y una vela blanca.

A continuación, el paso a paso para hacer un ritual para manifestar deseos: