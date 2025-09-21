Este Día de la Primavera muchas personas buscan los mejores rituales para comenzar con buenas energías la estación del florecimiento, del comienzo del calor y del “renacer”.

Lo cierto es que la primavera comienza con el equinoccio, que se dará el lunes 22 de septiembre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Empieza la primavera Archivo

Rituales para empezar la primavera este 21 de septiembre

A continuación, tres rituales simples y cargados de simbolismo para arrancar la primavera con buena energía:

Ritual de las flores en agua : colocá en un recipiente con agua pétalos de flores frescas y unas gotas de tu perfume favorito. Lavate las manos o salpicá un poco sobre tu cuerpo para atraer renovación y vitalidad.

: colocá en un recipiente con agua pétalos de flores frescas y unas gotas de tu perfume favorito. Lavate las manos o salpicá un poco sobre tu cuerpo para atraer renovación y vitalidad. Ritual de la limpieza de espacios : abrí puertas y ventanas, pasá un sahumerio o palo santo por tu casa y sacá objetos que ya no uses. Este gesto ayuda a dejar atrás lo viejo y generar lugar para nuevas experiencias.

: abrí puertas y ventanas, pasá un sahumerio o palo santo por tu casa y sacá objetos que ya no uses. Este gesto ayuda a dejar atrás lo viejo y generar lugar para nuevas experiencias. Ritual del papel de intenciones: escribí en una hoja tus deseos y proyectos para esta nueva estación. Doblala, guardala en un frasco de vidrio junto a semillas o granos, y dejala en un rincón iluminado de tu hogar como recordatorio de crecimiento.

Cuáles son los cinco mejores regalos para hacer el Día de la Primavera, según ChatGPT

ChatGPT, ante la consulta por los cinco mejores regalos para hacer el Día de la Primavera, comienza explicando que esta fecha en la Argentina “es especial, porque invita a celebrar la amistad, la alegría y el renacer de la naturaleza”. Entonces, destaca que es costumbre compartir un gesto con quienes se quieren, “y nada mejor que un regalo pensado con cariño”, afirma la IA. “Entre las opciones más valoradas, hay cinco que se destacan por su simpleza, simbolismo y la buena energía que transmiten”.

1. Flores

“El primero, y casi infaltable, son las flores. Un ramo colorido o una planta en maceta transmite frescura, optimismo y la esencia misma de la primavera. No hace falta que sea algo costoso: hasta una flor silvestre bien presentada tiene un gran impacto".

2. Comida

“En segundo lugar, aparecen los picnics o canastas de merienda. Preparar algo rico para compartir en un parque o en la terraza es un regalo que combina tiempo, dedicación y momentos compartidos. Un termo, un mate y algo dulce alcanzan para hacer inolvidable la tarde".

Las flores son de los regalos más usuales en el Día de la Primavera (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

3. Perfumes

“El tercer regalo ideal son los perfumes o aromas. Fragancias frescas, jabones artesanales o velas aromáticas evocan la estación y se transforman en detalles útiles que acompañan durante varios días".

4. Accesorios

“En cuarto lugar, los accesorios coloridos como pañuelos, remeras con estampas alegres o bijouterie temática refuerzan el espíritu primaveral. Son presentes prácticos y accesibles que renuevan el ánimo".

Los accesorios son ideales también para mostrar la calidez y el amor que el Día de la Primavera representa

5. Detalles personales

“Por último, no puede faltar el detalle personalizado, como una carta, un collage de fotos o un mensaje creativo en redes sociales. Estos regalos no requieren dinero, pero sí dedicación y originalidad, y suelen ser los más valorados porque guardan un vínculo emocional único".