Los síntomas que los argentinos más buscan en Google

La conducta de consultar en internet ante la aparición de un síntoma físico desplazó a la tradicional visita médica inicial. Según registros analizados por Google, la salud es un tema recurrente en las búsquedas globales, algo que en la Argentina se traduce en que seis de cada diez personas intentan obtener un diagnóstico a través de la web antes de acudir a un profesional. Esta práctica, que se volvió masiva, abarca un espectro variado de malestares, con una lista encabezada por la diarrea, la ansiedad, el dolor de cabeza, las migrañas, el vértigo, el insomnio y el dolor de garganta.

La frecuencia de estas búsquedas no es casual, sino que refleja tanto problemas de salud comunes como estados de preocupación creciente por el bienestar mental. Los datos recopilados por fuentes como el portal médico IntraMed indican que, en el 94% de los casos, los pacientes ya rastrearon sus síntomas en línea antes de llegar a la consulta presencial, y un 60% arriba al consultorio convencido de padecer una afección específica. Este fenómeno, muchas veces ligado a la denominada cibercondría, se caracteriza por una búsqueda obsesiva y reiterada que, lejos de brindar calma, suele incrementar los niveles de ansiedad y angustia en los usuarios.

En muchos casos, la búsqueda de síntomas genera una angustia insostenible

María Paz Hauser, doctora en psicología e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis, explica a la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes que esta problemática se enmarca dentro de los trastornos de ansiedad. “Las personas buscan en la web, en Google, en plataformas de salud o por medio de la Inteligencia Artificial, respuestas a sus dudas e inquietudes vinculadas con la salud”, señala Hauser.

La especialista advierte que la cibercondría conlleva consecuencias severas, como el inicio de tratamientos sin supervisión profesional, la interrupción de terapias validadas o el consumo de medicación inadecuada, factores que pueden agravar condiciones preexistentes. Además, la automedicación, potenciada por consejos en foros no acreditados, se presenta como un riesgo significativo, ya que, por ejemplo, un estudio en Perú reveló que el 68% de la población recurre a antiinflamatorios sin receta médica, una práctica extendida también en nuestro país.

La automedicación puede generar mucho daño si es sostenida en el tiempo Charlie Riedel - AP

Desde el ámbito clínico, los profesionales manifiestan su inquietud ante la calidad de la información a la que acceden los pacientes, donde hasta el 90% de quienes llegan a su consulta traen información descontextualizada. En el mismo sentido, se destaca que la web ofrece datos generales que no pueden equipararse a la percepción clínica, sino que debe tomarse como una fuente general, mientras que el médico sigue como el encargado de adaptarla a cada caso para arribar a un buen diagnóstico.

Los expertos coinciden en que los errores frecuentes al utilizar buscadores, como asumir que el primer resultado es el correcto, comparar experiencias en foros sin base científica o postergar la atención médica ante síntomas graves, generan un impacto negativo en el sistema sanitario. Este comportamiento no solo satura los servicios de salud, sino que fractura la confianza en el profesional, lo que deriva en situaciones de frustración y agotamiento emocional para el médico. Por ello, la recomendación es clara: utilizar los buscadores únicamente como herramientas de orientación y siempre validar cualquier inquietud con un facultativo.