Triángulo de las Bermudas: un científico explica la verdad detrás de la desaparición más famosa

Los misterios que ocurrieron en el Triángulo de las Bermudas generaron cientos de teorías conspirativas. Desde extraterrestres, iluminatis, agujeros negros y hasta fuerzas del más allá se les atribuyeron las desapariciones de embarcaciones y aviones en este sector del mar.

El triángulo equilátero, que está ubicado en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami, es famoso por ser escenario de algunos casos en donde aviones desaparecieron y barcos se hundieron.

Ubicación del Triángulo de las Bermudas

Una nueva hipótesis que... ¿resuelve el misterio?

Durante décadas, científicos del mundo intentaron darle un sentido a lo que ocurre en esta parte del mar. De acuerdo con National Geographic, las más famosas teorías afirmaron que los decesos son causados por variaciones magnéticas, grutas (conocidas como agujeros azules) y explosiones de metano. No obstante, la teoría más reciente no apunta a ninguno de estos puntos. Karl Kruszenlnicki, un científico de Australia, afirma haber resuelto el famoso misterio con una nueva hipótesis.

Según contó él mismo para el medio británico The Mirror, no hay ningún secreto que revelar, dado que la verdadera razón por la que se estrellaron aviones y sucumbieron embarcaciones no tiene nada que ver con alienígenas o ciudades perdidas. El científico australiano explicó que las razones son simples y pueden ser divididas en tres: los errores humanos, el mal clima y el alto tráfico de botes y aviones que frecuentan la zona.

El triangulo de las bermudas se los tragó y más nunca se encontró nada referente al vuelo 19.

“Está cerca del Ecuador, cerca de una parte rica del mundo, Estados Unidos, por lo que hay mucho tráfico. Según Lloyd’s de Londres y la Guardia Costera de EE. UU., el número de desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas es el mismo que en cualquier parte del mundo en porcentaje”, afirmó Kruszenlnicki.

El Vuelo 19

Para 1945, no sólo se declaraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que también se daba inicio a todo este misterio. Una cuadrilla de cinco aviones de la marina de Estados Unidos, conocida como El Vuelo 19, desapareció mientras sobrevolaba el triángulo, en una misión de entrenamiento de rutina sobre el Atlántico. Tanto las naves, como los 14 tripulantes, parecían haberse desvanecido, pues no había ningún rastro de ellos.

“Buscamos en todas las islas durante una semana pero no encontramos restos de nada”, afirmó para la BBC el teniente David White, que en aquel entonces era instructor de vuelo en la base. El científico que analizó el caso aseguró a The Mirror que aunque se dijo en un principio que los aviones se piloteaban en condiciones ideales de vuelo, lo cierto es que había olas de más de 15 metros que habrían influido.

Hoy cumple 75 años la desaparición en aguas de Florida del "Vuelo 19". El incidente que marcó el inicio del debate sobre el Triángulo de las Bermudas.

Además, que el único piloto con experiencia certificada, de entre las 14 personas, era el teniente Charles Taylor, el cual pudo haber cometido un error humano que le habría costado la vida a su tripulación. Las transcripciones de ese día, según el científico, demuestran que el piloto no sabía el lugar exacto en el que se encontraba. Según Taylor, su ubicación era muy próxima a los Cayos de Florida, pero en realidad estaba al norte de las Bahamas.

Adicionalmente, este teniente habría rechazado la ayuda de un tripulante de un rango inferior al de él, quien afirmaba que debían cambiar de dirección, ocasionando que las naves se estrellaron contra una zona del mar donde era más difícil hallar los cuerpos y los restos de las naves.

”A uno de los alumnos se le escuchó decir: ‘Vayamos hacia el oeste, hasta alcanzar la costa’”, rememora White. En cuanto al hidroavión que también desapareció cuando estaba haciendo el rescate, Kruszenlnicki afirma que ese fue visto explotar en el aire debido a un ataque extranjero.

Algunos de estos casos son explicados con la teoría del Triangulo de las Bermudas iStock

Otros casos

Para 1948, un avión cuatrimotor Avro Tudor IV de la línea aérea British South American Airways cubría la ruta Bermuda-Kingston cuando desapareció misteriosamente sin dejar ningún rastro. Tom Mangold, periodista e investigador, indagó sobre este caso y confirmó que “el calentador del avión explotó provocando un daño inmediato y catastrófico” y que el fuerte oleaje fue el causante de mover las piezas y los cuerpos, razón por la cual estos no se hallaron.

Casi un año después, otro Avro Tudor IV de la misma aerolínea desapareció entre Bermuda y Jamaica en condiciones similares. Sin embargo, esta vez la responsabilidad tampoco se le concedió al triángulo, sino a una falla en el diseño de la aeronave.