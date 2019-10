Trillizas de Oro. Muy emocionadas, se suman a la lucha contra el cáncer de mama

A un año de la muerte de Geni Laprida, las hermanas abrazan su dolor por una buena causa. Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Amor por tres. Dolor por tres. Capacidad de convertir el dolor más profundo en inspiración y ayuda al prójimo por tres. A un año de la muerte de Geni Laprida, la hija mayor de María Eugenia, las Trillizas de Oro posan para la quinta edición de "Manos de Mujer", la campaña de concientización sobre el cáncer de mama organizada por la Fundación Rossi. Bajo el leitmotiv "El abrazo", las hermanas se abrazan, se ríen, se contienen de una manera tan orgánica que emociona verlas. Ni bien Matías Salgado baja su cámara, respiran profundo y le cuentan a ¡Hola! la generosa razón por la que este año decidieron sumarse. "Me enteré de esta campaña hace dos años, cuando posó mi hija Laurita. En ese momento Geni ya estaba con cáncer. Fue fuerte. Este año, cuando nos convocaron, pensé: '¿Por qué no? Ahora más que nunca'", arranca Eugenia.

-¿Y el resto?

Laura: Nos sumamos para concientizar, para informar, para solidarizarnos y para respetar al paciente. Porque a veces, al hablar de cáncer, sin darnos cuenta hay una mirada de compasión. Y hay que cambiarla y saber que también te puede pasar a vos. A veces, cuando el tema te es lejano, no reparás en él, pero si te toca muy de cerca, querés ayudar.

Emilia: Siento lo mismo. El año pasado me habían llamado para la campaña, pero estábamos en un momento vulnerable. Esta vez hablaron con mi sobrina Laurita, ella se lo transmitió a su mamá y nosotras decidimos hacer lo que Eugenia quisiera.

-Es muy generoso convertir el dolor en ayuda.

Emilia: Y sí, no nos queda otra.

Yo no quiero ser ejemplo de nada, pero sí tratar de utilizar mi momento para que sirva para otras cosas. Y hacer esta campaña sirve María Eugenia

-Estar de vuelta en la tele (desde el año pasado conducen con Pato Galván Mañanas nuestras, en KZO) les debe haber hecho evidente el cariño que les tiene la gente.

Eugenia: La verdad que sí. Nunca pensé que del otro lado había tanta gente que se solidarizó, me apoyó, nos apoyó.

Emilia: Hay muchas madres que pasaron lo de Eugenia.

Eugenia: Uno no se entera hasta que le pasa. Es muy duro. Algunas veces pienso, me sorprendo, no entiendo, me pregunto, algo bueno hay que sacar de esto. Tengo que demostrar que puedo levantarme todos los días a la mañana, pintarme y salir a trabajar. Yo no quiero ser ejemplo de nada, pero sí tratar de utilizar mi momento para que sirva. Y hacer esta campaña sirve.

Laura: En la vida cada uno pasa por distintos sufrimientos, la vara es muy alta para algunos, para otros menos.

Eugenia: No te creas. Hay mucha gente que sufre, pero mucha otra que pasa por esta vida sin sufrir. Ojo, no es envidia. A mí me tocó esto. No me pregunto por qué, sino para qué. Trato, dentro del dolor, de registrar que del otro lado esperan algo tuyo, una palabra, una foto... No quiero ser ejemplo: quiero ser útil.

A pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida merece ser honrada. Ese también es el mensaje "" María Laura

Laura: Es importante, además, ayudar a concientizar a hacerse los estudios, ir al médico, hablar de lo que te pasa. [Piensa]. A pesar de lo que estamos viviendo, la vida merece ser honrada. Ese también es el mensaje. En el caso de Eugenia tiene toda una familia atrás. Y dos nietos divinos [César y Cala]. Eso también hay que celebrarlo, aunque es lógico que todavía no cerró el círculo, el duelo.

Emilia: En la familia de Coca, los únicos nietos son los hijos de Geni. Y tiene otras dos hijas mujeres que son una maravilla, que no suplantan a Geni, pero les dan tanto amor a esos chicos... Todos estamos enfocados en ellos.

Laura: ¡Son el ombligo de las Trillizas! Y todos se ayudan porque viven en el mismo barrio. La tengo a mi hija que vive afuera y cuando viene, Cala es una más.

Emilia: Paz (nieta de Laura) va con Cesitar al colegio. Dentro de todo el dolor, uno ve tanto amor y se maravilla.

"Los únicos nietos de Coca ( Eugenia) son los hijos de Geni. Sus otras dos hijas mujeres son una maravilla, y no suplantan a Geni, pero les dan tanto amor a esos chicos..." , dice María Emilia durante la entrevista. Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

-Eugenia, ¿se te acercan otras mamás que pasaron por lo mismo?

Eugenia: Me escriben muchísimo. Cuando pasé lo de Geni, Cris Morena estuvo a mi lado, Maru Botana, Pampita y Mirtha Legrand también. Y vos las ves que siguen, con distintas edades. Me asombré de mucha gente que me acompañó y eso me dio la fuerza para continuar y poder transitarlo.

-¿Son creyentes?

Emilia: Sí, muy.

Eugenia: Sí, pero me es difícil en este momento. Yo estoy todavía medio peleada con la Virgen. Pero supongo que pronto me sorprenderá. O me sorprenderé.

Emilia: Pasó muy poco tiempo, y es parte del sistema en el que primero está el enojo. Las tres tratamos de que esto sea lo menos doloroso posible.

Laura: Nos sentimos acompañadas. Por parte de la Virgen también. Yo siempre digo que con quienes más le gusta laburar a la Virgen y a Jesús es con personas como Eugenia, que se enojan.

-¿Qué sigue de acá a fin de año?

Emilia: Seguimos con el programa. Somos madrinas de la Fundación Pro Salud del Hospital Austral y estamos armando unos tés solidarios con la cadena de hoteles NH. El tercero será en diciembre con villancicos y para una personita muy especial..