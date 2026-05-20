La razón poco conocida por la que los paquetes de snacks son metalizados por dentro

Al abrir un paquete de papas fritas, palitos salados o cualquier snack industrializado, suele verse que el interior de la bolsa es metalizado. Aunque la mayoría de las personas no le presta demasiada atención, esa capa brillante cumple una función fundamental para mantener el producto en buen estado durante más tiempo.

Especialistas en conservación alimentaria explican que este tipo de envases revolucionó la industria a principios de los años 80 porque permitió extender la vida útil de muchísimos productos. Según el portal Viking Masek, antes de esa fecha, los envases estaban hechos de papel encerado o celofán, los cuales permitían el paso de la luz y el oxígeno, reduciendo la vida útil del producto a unas pocas semanas

Antes de los años 80, los paquetes de snacks eran de papel (Foto: Pexels)

Aunque a simple vista parecen completamente metálicas, en realidad estos envases suelen estar fabricados con varias capas combinadas de plástico flexible y una película metalizada extremadamente fina, generalmente de aluminio. Esta estructura funciona como una barrera protectora frente a distintos factores externos que pueden deteriorar los alimentos. Entre los principales enemigos de los snacks se encuentran:

La humedad

El oxígeno

La luz

El calor

Gracias a esta protección, los productos pueden mantenerse crocantes durante semanas o incluso meses, aun después de largos procesos de transporte y almacenamiento.

¿Por qué las bolsas de snacks vienen infladas?

Otra de las dudas más frecuentes de las bolsas de snacks tiene que ver con el aire que se encuentra dentro de los paquetes. Muchas personas creen que las empresas “inflan” las bolsas para vender menos producto, pero en realidad ese espacio también tiene una función importante.

Experta química explica por qué las bolsas de snacks contienen aire

Dentro de la mayoría de los envases no hay aire común, sino nitrógeno, un gas que ayuda a proteger el alimento. Este compuesto permite disminuir la oxidación de las grasas y además funciona como un colchón de protección durante el transporte. Sin ese espacio lleno de gas, por ejemplo, gran parte de las papas fritas llegarían trituradas a los supermercados o perderían calidad mucho antes de ser consumidas.

Según especialistas en envasado y conservación, este tipo de tecnología permitió a lo largo de los años que los snacks pudieran distribuirse a largas distancias manteniendo prácticamente las mismas condiciones con las que salen de fábrica.