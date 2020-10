Un párroco español aprovechó su misa para quejarse de los fieles que no colaboraron con la refacción de su iglesia. Crédito: Captura Youtube

Emilio Montes jamás se hubiera imaginado que las imágenes de su misa dominical tendrían repercusión en todo el mundo. El párroco de la Iglesia del Santo Cristo de Valdepeñas, Ciudad Real, España, no calculó que su crítica en plena misa a aquellos feligreses que no aportaron demasiado dinero para las refacciones de la parroquia se transformaría en un video viral en las redes sociales.

De hecho, en la homilía del 4 de octubre pasado, el religioso les recordó a sus fieles que pronto acabarían las obras de reestructuración de la iglesia. Entonces, puntualizó cuánto costó la obra (1.100.000 euros ) y aprovechó para reclamarles a aquellos que aportaron muy poco dinero, los que le hicieron falsas promesas y los que teniendo una buena posición económica no colaboraron con nada.

"Yo me fijo en todo; que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto", arrancó el cura. Y prosiguió: "Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado. A los que os pensáis que la cosa está muy complicada, que lo piensen, porque 10 o 15 euros al mes es lo que gastan en una ronda de cervezas".

"Este dinero sale de las suscripciones de la gente, de los que más dan, aportando 50 euros, y de los que menos, con 6 euros", explicó Montes. Y después citó el caso de un hombre que siempre le prometía un aporte y nunca lo cumplió. "Hay un señor que en los últimos ocho años me ha dicho más de 15 veces que me traerá su número de cuenta para cargarle la cuota, pero nunca me lo ha traído", se quejó.

"¿Cómo se puede tener la cara tan dura? La gente se piensa que somos tontos", agregó y contó que lo amenazaron con "retirar los 50 euros por no hacerles los bautizos".

Con todo, el párroco contempló la situación de aquellos que se quedaron sin trabajo. Aunque su cuestionamiento estaba dirigido, por ejemplo, a matrimonios que "trabajan los dos y no dan ni 10 euros".