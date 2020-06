Vista a la Biblioteca Nacional. Un sueño de años que superó todas las contras

Silvina Bidabehere Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020

"En los últimos 15 años me mudé diez veces", nos cuenta Rodrigo Sens , alma máter (junto con su socio, Mauro Greco Rossi) de la tienda Harturo Design y reconocido por sus geniales combinaciones de diseños clásicos y no tan clásicos del siglo XX. "En mis otras casas, me embarqué decidido, pero ésta me planteó un dilema, porque tenía todo lo que me gusta y todo lo que no me gusta en un mismo lugar ".

Rodrigo sorteó todos los obstáculos que se le presentaron para vivir mirando una de sus obras favoritas de la ciudad. "Siempre tuve fascinación por Clorindo Testa y por este edificio brutalista que de chico me parecía una nave espacial". Crédito: Javier Picerno

Al tope de su lista de "pros", por supuesto, figuraba la vista a la Biblioteca Nacional . Los "contras" eran varios : taparrollos a la vista, techos bajos, aberturas de aluminio. Lo peor: la imposibilidad de hacer obra, porque tenía su anterior departamento vendido y debía mudarse en un mes. "Esa situación paradójica, como toda paradoja que se precie, afiló la creatividad: puse manos a la obra para explotar lo mejor y disimular el resto ".

El gran sofá es creación de Rodrigo para Harturo Design,donde también se consiguen las mesas bajas. La obra de Andreas Magdanz, fotógrafo alemán, pertenece a una serie sobre los búnkers de la Segunda Guerra. Crédito: Javier Picerno

En las antípodas de su estilo más texturado y colorido, Rodrigo se decidió por un camino sobrio para generar sensación de amplitud que sacara la atención de los techos bajos. El mismo objetivo cumple la obra de Nadia Rossi, encargada especialmente: 18 variaciones de gris con efecto óptico.

Tambores de alpaca de India. Lámparas inspiradas en los años 70: discos de metal niquelado con pantallas de arpillera. A su lado, sillones de un cuerpo de inspiración italiana (todo de Harturo). Crédito: Javier Picerno

Quería disimular las aberturas de aluminio, así que pinté el living del color más parecido a ese gris acero para unificarlo y que pasaran desapercibidas Rodrigo Sens, dueño de Harturo

Sobre la consola, espejo circular (Harturo) y objetos traídos de distintos viajes de placer y de trabajo. Crédito: Javier Picerno

"La pátina de la consola de hierro se hizo con ácido y yerba mate: por eso va tomando ese color verdoso de bronce añejado. Según el día y la humedad, se revelan distintos tonos".

"Lo bonito pero incómodo no va conmigo. Por eso elegí estas sillas de los años 70 que retapicé en pana. Son muy confortables, como debe ser un asiento para que las sobremesas duren agradablemente". La mesa con tapa de pergamino (Harturo) se funde con en parquet de roble de Eslavonia. Crédito: Javier Picerno

Living y comedor están en el mismo ambiente, pero este último tiene cortinas semitransparentes y el apoyo de un biombo para darle un carácter más ceremonial

Biombo de Coromandel (siglo XIX), como se conoce a los biombos chinos que muestran escenas de la vida cotidiana sobre fondos oscuros laqueados. "Si de chico un objeto te impactó, de alguna manera va a definir tu mapa estético. A mí me fascinaba el biombo de mi abuela". Crédito: Javier Picerno

"En general los comedores son difíciles de resolver, y siento que este biombo aporta narrativa. Es un recurso que recomiendo, porque los hay de todos los estilos y precios".

El matadero proyectado por el arquitecto Francisco Salamone en Carhué, en una foto firmada por Gonzalo Lauda, En el comedor diario, sillas 'Wishbone' con asiento de ratán y mesa 'Tulip' en su versión laca negra. Crédito: Javier Picerno

No soy de acumular; es más, mi trabajo consiste en deshacerme de cosas. Es un ejercicio, me obliga a estar siempre alerta, probando cosas nuevas Rodrigo Sens, dueño de Harturo

En la cocina, Rodrigo reemplazó el vidrio de la ventana interna por un espejo que amplía y evita la vista menos atractiva hacia el lavadero. Javier Picerno Crédito: Javier Picerno

Sin tiempo para reformas (y en una cocina con poco movimiento), Rodrigo ocultó el piso de cerámicos bajo una alfombra traída del Norte, y en lugar de lavaplatos puso una cava de vinos.

En la pared, una gran foto de una cámara antigua sostenida con ganchos de escritorio. Crédito: Javier Picerno

"Nunca me animo a los colores fuertes para los sillones, pero acá me jugué y dio como resultado algo bastante teatral", dice Rodrigo. "Aunque estaba pensado para una casa muy grande, puse este camino persa acá y quedó genial", agrega sobre la alfombra comprada en Remates Naón.

Hace mucho tiempo, la abuela de Rodrigo dibujó una serie de cacatúas especialmente para él. Sobre la cama, espejo convexo peruano y, en el corredor, un mueble de la mítica Casa Jansen comprado en un remate de Naón le da brillo y categoría al espacio. Crédito: Javier Picerno

"El respaldo en pana de lado a lado de la pared es una buena idea para hacer más sofisticado un cuarto sin demasiada gracia arquitectónica".