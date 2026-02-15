La historia del arquitecto que creó su propia casa y eligió vivir todo el año en Punta del Este

Cerca de La Barra, un arquitecto argentino diseñó un hogar de 132 m2 que abraza el paisaje, con materiales nobles y pensado para disfrutar la vida al aire libre
“Este proyecto fue tirarme a la pileta y hacerlo a fondo, sin pensar en las consecuencias. Fue un proceso creativo, en parte inconsciente. Lo mejor de ser el arquitecto de tu propia casa es que podés dejarte llevar, ejecutar sobre la marcha y, cuando hace falta, pegar un giro de timón sin miedo”, nos dijo el arquitecto argentino Germán Zeinsteger sobre esta propiedad ubicada en el barrio El Tesoro, en Punta del Este, muy cerca de la zona de La Barra.
“La elección de materiales que nos permitieran habitarla todo el año fue fundamental. Tracé la mejor orientación para lograr una ventilación cruzada de sur a norte y, en invierno, generar un efecto invernadero para mantener el confort”, agregó Zeinsteger sobre su casa unifamiliar de 132m2 que se abre al paisaje gracias a sus amplios ventanales y su revestimiento de chapa acanalada.
La vivienda se ubica en El Tesoro, un barrio que mantiene su tranquilidad incluso en plena temporada de verano en Punta del Este. Su estructura es metálica y sus paredes exteriores de chapa están rellenas con telgopor para asegurar un aislamiento térmico.
Los espacios fueron concebidos por Germán para que la arquitectura se funda con la experiencia: allí, el ocio, el recreo, la contemplación y el encuentro se convierten en parte natural de la vida cotidiana de él y su familia.
“Hace ocho años, cuando llegamos a Punta del Este, noté una gran deficiencia en las construcciones: eran sofocantes en verano y muy frías en invierno. Para revertir eso, diseñé y construí nuestro hogar con un enfoque funcional”.”
— Arq. Germán Zeinsteger, dueño de casa.
“Cuando estás en el living, es como estar afuera. El espacio es altísimo y súper amplio. Todo surgió de una idea simple que se concretó venciendo el miedo a crear algo tan vertical, casi como un galpón convertido en casa”, nos contó.
Para la cocina elegimos un mármol local ‘Pinta Verde’, con matices grises, marrones y negros. Y en los muebles aplicamos un verde inglés en armonía perfecta con la piedra.”
— Arq. Germán Zeinsteger, dueño de casa.
En los diseños de Germán predominan los jardines internos, las galerías, los decks y los espacios de transición que fusionan adentro y afuera en un diálogo constante con la naturaleza.
“Cuando llegamos a la zona, casi no había gente ni comercios en la calle. Fue empezar desde cero”, recordó sobre un proceso que llevó un año en total.
El entrepiso
De 60m2 y pensado para ampliarse en una segunda etapa, este espacio es multifuncional: playroom, área para pintar y también zona de descanso. Un panel divisorio separa los sectores.
Pensamos un rincón de descanso con vista al exterior, donde la luz natural y la madera enmarcan la conexión con la naturaleza.”
— Arq. Germán Zeinsteger, dueño de casa.
“El uso de materiales crudos y simples, tal como son, nació de la inspiración de un viaje a Dinamarca, una idea que quisimos aplicar en nuestra propia casa”.
El dormitorio principal
La habitación con su baño en suite destaca por sus paneles de madera y una estructura metálica expuesta que le imprime carácter. Una amplia abertura lateral con cortinas livianas brinda una generosa iluminación natural y lo conecta con el entorno.
“En pleno proceso creativo, pude generar un jardín interno, algo que siempre había deseado. El paisajismo lo hicimos nosotros con ayuda de Cecilia Bonasso y ahora estamos esperando que todo lo sembrado, crezca”, concluyó Germán.
