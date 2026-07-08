Un enfermero destacó la importancia de ventilar los ambientes en invierno

El invierno plantea un desafío recurrente en los hogares argentinos: cómo mantener una temperatura agradable sin disparar el consumo de energía eléctrica o gas. Ante este escenario, Jorge Ángel, enfermero y reconocido creador de contenido sobre bienestar, difundió una serie de recomendaciones prácticas a través de sus redes sociales. El profesional explicó que, mediante hábitos sencillos y ajustes en la rutina cotidiana, es posible lograr un ambiente confortable y optimizar el rendimiento de los equipos de calefacción sin necesidad de invertir dinero en refacciones o sistemas complejos de aislamiento.

Durante el invierno boreal, las necesidades energéticas en los hogares suelen aumentar, lo que representa más costos Evan Wise / Unsplash

La estrategia central del especialista se basa en aprovechar los recursos naturales, especialmente la luz solar. Durante las horas de sol, el enfermero sugirió mantener las persianas y cortinas abiertas en los ambientes donde impactan los rayos directamente. Esta acción permite que el calor del sol eleve de forma pasiva la temperatura de las habitaciones. No obstante, recalcó la importancia de revertir el proceso una vez que cae la tarde, por lo que cerrar los accesos al anochecer cumple la función de barrera térmica, lo cual reduce drásticamente la pérdida de calor a través de los cristales de las ventanas, uno de los puntos más vulnerables de la vivienda ante el frío exterior.

Otro aspecto que genera dudas en los hogares es la ventilación. Existe la tendencia a mantener todo cerrado para conservar el calor, pero el experto advirtió que la renovación del aire resulta indispensable para la salud. Ángel aconsejó ventilar durante pocos minutos y siempre en los momentos más templados de la jornada, lo cual permite mejorar la calidad del aire interior sin enfriar en exceso la estructura de la casa. Este equilibrio entre confort y salubridad es clave para pasar el invierno sin complicaciones.

Se trata de hábitos simples para mantener una temperatura estable dentro del hogar (Foto: Freepik)

El manejo de los electrodomésticos ocupa un lugar central en sus consejos. El profesional destacó que el uso inteligente de los equipos permite aprovechar el calor residual que generan aparatos como el horno, por ejemplo, tras finalizar la cocción de los alimentos. Asimismo, sugirió organizar el uso de los distintos dispositivos eléctricos para no sobrecargar el sistema y potenciar la eficiencia. Dentro de las sugerencias técnicas, el enfermero mencionó la importancia de migrar hacia sistemas de iluminación LED. Estos focos, además de consumir una fracción de la energía eléctrica tradicional, ofrecen un rendimiento superior y contribuyen al ahorro global del hogar.

Finalmente, el creador de contenido subrayó que los pequeños cambios generan resultados significativos en la gestión térmica. Sellar las filtraciones de aire que ocurren en los bordes de puertas y ventanas, mantener cerradas las puertas de los ambientes que no se usan para evitar que el calor se disperse y ser conscientes del uso responsable de los artefactos son medidas que facilitan la estabilidad climática. Estas prácticas sencillas, según el criterio del profesional, transforman la vivienda en un refugio cálido durante los meses más crudos, lo que demuestra que la eficiencia energética depende en gran medida de la conducta de los usuarios dentro de sus propias casas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA