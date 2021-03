Un exmaestro que vivía en su auto fue salvado en su cumpleaños por un antiguo alumno

José Villarruel, un maestro suplente de California, Estados Unidos, recibió 27.000 dólares el día que cumplió 77 años, gracias a un exalumno que decidió ayudarlo, ya que su antiguo maestro estaba viviendo dentro de un automóvil para ahorrar dinero y enviárselo a su familia en México.

Villarruel ya había estado viviendo en su automóvil durante años para ayudar a mantener a su familia con los escasos ingresos que ganaba como profesor suplente, pero la pandemia empeoró las cosas. “No podía mantener a mi familia en México y alquilar un departamento con mis ingresos ”, dijo el docente al canal CBS.

Steven Nava, ex alumno de Villarruel, recordó haber visto a su ex maestro viviendo en Ford Thunderbird LX de 1997. “Todos los días salía a trabajar alrededor de las 5 a.m. y lo veía revisando su baúl”, dijo Nava. “Simplemente sentí la necesidad de hacer algo al respecto”, contó el benefactor, citado por la revista People.

En esas circunstancias, Nava se encargó de iniciar una campaña GoFundMe, el sitio de donaciones más grande del mundo, para ayudar a Villarruel. La campaña recaudó más de 27.000 dólares en solo seis días.

“El Sr. V fue un gran educador y maestro suplente, divertido y servicial, en el Distrito Escolar Unificado de Fontana”, escribió Nava en la página de donaciones. “Ha tenido problemas para volver a ponerse de pie después de la pandemia y ha estado viviendo en su automóvil desde entonces a pesar del clima brutal y las condiciones de vida”.

“Esta recaudación de fondos es para ayudarlo económicamente y volver a la vida normal”, agregó. “Se agradece cualquier ayuda, gracias y que Dios los bendiga”.

Nava le entregó a Villarruel el cheque de 27.000 dólares generado por las donaciones el jueves, que también resultó ser el cumpleaños número 77 de Villarruel. “No apreciamos lo suficiente a estos maestros, y eso es algo que deberíamos estar haciendo”, dijo Nava.

“Todavía estoy tratando de digerir toda la experiencia”, dijo Villarruel a la televisión local. “Es extraordinario, totalmente inesperado”.

