“Vendo un riñón”: el desesperado mensaje de un hermano que llegó a oídos de un influencer y tuvo final feliz

La desesperación de un joven por ayudar a su hermana tras un accidente generó una insólita y espontánea acción solidaria. “Vendo un riñón”, escribió Guillermo Zesnich en sus redes sociales. “Mi hermana tuvo un accidente de tránsito y para pagar el tratamiento necesito 25.000 dólares. Es urgente para que vuelva a caminar y moverse”, añadió. A raíz de su mensaje, Coscu, un famoso streamer de videojuegos comenzó una colecta para ayudar a Nayla Zesnich, de 21 años.

Nayla es oriunda de la localidad bonaerense de Canning. El 25 de febrero de este año, la joven debió ser operada de urgencia luego de que su cuerpo quedara inmovilizado por la ruptura de una vértebra y una lesión medular. Ahora, por recomendación de los médicos que la atendieron en el centro Fleni de Escobar, deberá atravesar un costoso proceso de rehabilitación para volver a caminar y mover sus extremidades.

Tras el conmovedor mensaje que publicó su hermano Guillermo, el círculo de allegados decidió hacer una colecta pública con la idea de colaborar con la familia para costear los gastos médicos. “Me da mucha vergüenza hacer esto, tuve un accidente de tránsito y se me lesionó la médula y no puedo caminar”, explica Nayla en un video que filmó desde su cama de internación en el Hospital Naval Pedro Mallo, en Caballito.

“Ya tuve dos operaciones para arreglarme la columna. Me la pudieron arreglar bien pero ahora necesito, sí o sí, ir a rehabilitación porque solo puedo mover las manos, los dedos todavía no y las piernas, nada”, añade la joven. Hacia el final del video que circuló en redes, agrega: “Necesito que difundan esto porque es muy caro y no lo podemos pagar. Perdón, pero es el único medio que encontramos”. Según el informe médico del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Naval, necesita “internación al alta en centro de rehabilitación para realizar fisio-kinesioterapia, electroestimulación y terapia ocupacional”.

“Vendo un riñón": el desesperado mensaje de un hermano que llegó a oídos de un influencer

La repercusión del video se multiplicó exponencialmente cuando el caso llegó a oídos del popular streamer Coscu -el seudónimo que usa Martín Pérez Disalvo- y que, tras cuatro horas de emitir un vivo en la red social Twitch, logró recaudar más de dos millones de pesos. “Le metimos como cuatro horas, tres horas y media. Lo hicimos por Nayla, la chica que tuvo un accidente automovilístico y no sabe si va a volver a caminar”, explicó el influencer. “Hoy estuvimos toda la comunidad para buscar la forma de ayudar, de dar nuestro presente y de aportar a la causa para que ella tenga el mejor tratamiento posible y que ojalá, en un futuro pueda volver a caminar”. Finalmente, agregó: “Estamos re contentos, superamos todo tipo de expectativas”.

