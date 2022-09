Un extraño tiburón apareció en las playas y horrorizó a todos con su aspecto

En medio de la tranquilidad de un día de playa, un pescador, oriundo de Sidney, Australia, protagonizó un momento sumamente particular al observar una especie de tiburón no convencional, de formas y tamaño fuera de lo común, que asomó por las aguas turbulentas y decidió fotografiarlo para obtener una prueba de ello. Trapman Bermagui, el nombre de la persona que descubrió este animal, utilizó su cuenta de Facebook el 12 de septiembre para difundirlo y, a partir de ahí, las versiones no demoraron en llegar para saber de qué tipo se estaba hablando.

Al postearlo en su red social, Bermagui ofreció algunos detalles que sirvieron para desandar este enigma sobre una especie particular de este animal salvaje. “Tenía la cara de un tiburón de piel áspera, del mar profundo”, subrayó y a su vez, indicó que había sido capturado a una profundidad de 650 metros.

En la instantánea que circuló por su perfil público se ve como el tiburón posee una nariz puntiaguda, ojos más grandes de lo habitual y sus infaltables dientes que sobresalen de su cuerpo de una manera muy particular hacia el exterior. A partir de su exposición, la publicación sumó, alrededor, de 2000 mil likes y muchísimos comentarios.

El tiburón que despertó miles de teorías acerca de su origen en Australia Foto: Facebook / Trapman Bermagui

Entre las teorías existentes de los especialistas en el mundo náutico, este tiburón cuadra, dentro de los aspectos anteriormente nombrados, al estilo llamado “cortador de galletas” por su particular mordedura. Dicha publicación recorrió el mundo y trascendió fronteras hasta llegar a los Estados Unidos, donde el Instituto de Investigaciones de Tiburones lo describieron como “un pequeño tiburón en forma de cigarro, conocido como tollo cigarro” dado su aspecto largo y en forma de cilindro que puede crecer hasta 50 centímetros y posee, en su morfología, un hocico corto y labios succionadores.

A pesar de la opinión de quienes se adentraron en el tema, el pescador desmintió que sea la raza nombrada y manifestó, en diálogo con el medio Newsweek, que el tiburón expuesto se encuadra dentro de los denominados tiburón perro. “Estos tiburones son comunes en profundidades superiores a los 600 metros. Por lo general, los atrapamos en invierno”, especificó.

Al establecerse un debate, las voces de los especialistas no tardaron en llegar para acercarse a una resolución de un conflicto, donde aún continúan sobrevolando las dudas por sobre las certezas. “Parece ser una especie llamada ‘cazón de piel áspera’ o ‘sapata lija’. En mi investigación en aguas profundas hemos capturado bastantes ejemplares de ellos en el golfo de México y en las Bahamas”, sintetizó Dean Grubbs, director de investigación en el Laboratorio Marino y Costero de la Universidad Estatal de Florida.

Por último, Christopher Lowe, profesor y director del Laboratorio de Tiburones de la Universidad Estatal de California, sumó su parecer a un debate que no encontró puntos en común: “Me parece un tiburón kitefin (‘tiburón cometa’ o ‘tiburón foca’, Dalatias licha) de aguas profundas, que se conocen en las aguas de Australia. A mí me parece un ejemplar de Dalatias licha; sin embargo, descubrimos nuevas especies de tiburones de aguas profundas todo el tiempo y muchos se parecen mucho entre sí”.