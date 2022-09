El terrible video en que dos hombres torturan y matan por diversión a un tiburón en una playa de Florida

Un horrible video publicado a través de Instagram ha indignado a usuarios de redes sociales y también a organizaciones protectoras de animales. Dos hombres se filmaron torturando a un tiburón en New Smyrna Beach, en Florida, en un ambiente de risas y burlas que ha sido calificado como “aberrante” e “inaceptable”. Las autoridades han indicado que no pueden presentar cargos contra los responsables debido a que la pesca de esta especie no es un delito, pero la gente pide un escarmiento.

“Lo peor de la humanidad en pantalla completa, amigos. Estoy sin palabras... este es el mundo en el que vivimos. Muy triste hay quienes se complacen en ver sufrir a otra criatura viviente así”, publicó un periodista en Instagram junto al video de los dos sujetos que exhibe cómo lo arrastran por la aleta caudal hasta la arena, mientras lucha por regresar al agua. En el clip se escucha a una mujer pedir que lo liberen: “No deberías hacer eso con los animales”, pero en lugar de atender a esa petición, uno de ellos sacó un cuchillo y lo apuñaló en más de una ocasión.

Torturaron y mataron a un tiburón en una playa de Florida

La tortura duró varios minutos, tiempo en el que la mujer buscó persuadirlos del daño, pero uno de ellos la mandó a revisar lo que dice la FWC (Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, en español) al respecto, defendiendo lo que llamó “cosecha legal”. Cuando les cuestionó si estaban disfrutando lo que hacían con el tiburón, el hombre con el cuchillo respondió con tono sarcástico: “No, me lo estoy llevando para comer y alimentar a mi familia”. El video, considerado contenido sensible, termina con el hombre intentando abrir la cabeza del tiburón.

La organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) se manifestó tras la publicación de las imágenes y pidió ejercer acciones legales contra los responsables: “Esta repugnante crueldad que se muestra es una actitud común hacia los tiburones en Florida: debido a que su suministro de alimentos está disminuyendo rápidamente en respuesta al aumento de la pesca, los tiburones ahora tienen que “robar” las capturas de los pescadores (que, para empezar, ¡no eran suyas)!”, destacaron en un comunicado.

El hecho ha sido condenado por usuarios de redes sociales y organizaciones protectoras de animales, sin embargo, las autoridades no pueden ejercer acciones legales contra los responsables @louisaguirre - @louisaguirre

El animal marino torturado es un tiburón punta negra y, de acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, está en la lista de “cosechables”, por lo que su captura no está penada. Sin embargo, la sociedad ha condenado sus actos: “Cobardes. No intentarían eso si estuviera en el agua”, “¡No puedo ver esto! ¡Esto es tan repugnante! ¡Tiene que salir en las noticias y alguien necesita identificar a estas personas!”, “Esto es absolutamente repugnante y difícil de ver. Monstruos”, escribieron al pie del video en redes sociales.

En semanas pasadas, PETA también alertó a las autoridades sobre un torneo de pesca que tuvo lugar en Florida durante el mes de julio, donde los participantes ejercieron tortura contra los tiburones, incluso apuntan a que habrían utilizado armas y otras herramientas prohibidas para la pesca. El llamado tiene el objetivo de motivar una investigación y la toma de medidas que impidan la realización de un torneo próximo que ya está planeado.

“Los tiburones que simplemente se ocupaban de sus propios asuntos fueron perseguidos y asesinados de manera prolongada, agonizante y aparentemente ilegal por los participantes en este baño de sangre”, argumentó el Consejero de Derecho Animal del la organización.