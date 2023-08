escuchar

A casi más de un año de su grave accidente en la nieve, Vero Lozano recreó el estremecedor accidente que sufrió mientras disfrutaba de sus vacaciones en Aspen, Estados Unidos. En uno de los últimos programas de Soñé que volaba (Olga), conducido por Migue Granados, la conductora tuvo tiempo para dar más detalles y mostrar gráficamente cómo cayó de la aerosilla.

Verónica Lozano fue la gran invitada de la semana pasada en el nuevo ciclo conducido por Migue Granados. “¿Estás totalmente recuperada del accidente que tuviste?”, consultó el humorista en medio de la entrevista y la invitada respondió “Sí, por suerte, sí”, y admitió ningún tipo de problema en relatar cómo fue. “Fue un día muy lindo en la montaña, en la que elegís tu outfit (...) La nieve estaba muy linda, esponjosa, los pinitos todos nevados”, indicó antes de relatar lo peor.

Vero Lozano contó cómo fue el accidente en aerosilla

La invitada contó que estaba en compañía de Analía Franchín y la instructora listas para que la aerosilla se las lleve a la cima. “El tema fue los bastones que yo los tenía entre las piernas. Yo la había visto a la instructora que lo hacía. Entonces la partecita de atrás del bastón, que tiene un paraguita trabó la posibilidad de bajar el seguro de la silla. La instructora le pide a los de abajo que lo pararan, pero no escuchaban nada. Estábamos las tres agarradas de nada”, introdujo.

Vero Lozano al intentar solucionar el problema con un movimiento, quedó de espaldas a la silla y con los pies colgando de la aerosilla. Para graficarlo, Migue Granados puso una silla sobre el panel del programa y la invitada mostró el problema que había tenido. Con una mano se sostenía de la silla y con la otra la sostenía su amiga Analía Franchín.

Vero Lozano se cayó desde una aerosilla

La aerosilla se encontraba a 7 metros de altura y los esquiadores que estaban debajo viendo toda la secuencia se alarmaron. “En un momento abrí las manos yo. Ya no aguantaba más. Fue pies, cintura y cabeza. Caí acostada. Cuando me golpeé la cintura, dije ‘me quedé paralítica’. Encima era nieve fuera de pista, como si fuera cemento”, señaló. Sin embargo, la conductora explicó lo que sintió en el momento de tomar la decisión. “Algo me dijo que iba a estar todo bien. Ahí ya en el piso se abrió un sistema protocolar en el que te preguntan todo. Vino una motito y me puso sobre una camilla”.

En aquella oportunidad, la conductora de televisión sufrió una fractura en ambos tobillos, por lo que a los pocos días tuvo que ser operada. Luego del susto, volvió al país en un avión sanitario y comenzó la extensa rehabilitación. “Yo no pude poner el peso de mi cuerpo sobre mis pies hasta los cuatro meses. Esa es la parte más jodida. El post. El contacto con la discapacidad. Hubo días que sí vi todo negro y dije ‘esto es una m***’”, señaló la conductora, quien admitió que volvería a esquiar.

“Es supervivencia, una cosa casi instintiva. Una recomendación, si les pasa a alguno de ustedes, lo recomendable es tirarte al toque porque estás próximo al piso y no te va a pasar absolutamente nada”, concluyó Verónica Lozano, luego de haber vivido uno de los momentos más críticos de su vida.