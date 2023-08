escuchar

Una tiktoker dedicada a dar reseñas de bienes raíces destacó los extraños interiores de una casa que se puso a la venta en Missouri. Mostró los espacios a los que no les encontró sentido, como una cocina, un cerco inservible y escaleras en un mal lugar. Lejos de generar interés en los posibles compradores, potenció las críticas y burlas en las redes sociales. A la mayoría le pareció bizarro el diseño de interiores de la propiedad.

La usuaria @zillowtastrophes fue la que publicó un video para mostrar los espacios que le resultaban raros. “¿Por qué no deberías mostrarle esto a tus amigos contratistas a menos que quieras enfurecerlos?”, fue el título que usó la mujer para exponer las inconsistencias. Esta vivienda se ubica en Kansas City y los propietarios piden por ella 180 mil dólares.

Una tiktoker dio críticas sobre una casa construida de forma extraña en EE.UU.

En el clip, lo primero que la crítica destaca son unas escaleras construidas en el garaje. Allí hay una rampa en la que un vehículo puede subir hasta su lugar designado, pero en el medio hay unas escaleras. Es algo nunca antes visto, ya que van desde la calle hasta el patio de la casa.

Los gabinetes con una pared al lado www.zillow.com

También hay una “divertida” valla blanca en el segundo piso. Si bien es común instalar este tipo de barreras en jardines o en espacios donde se necesitan para evitar el paso, en esta propiedad está en un lugar en el que resulta innecesaria. “Ese es solo el comienzo”, advierte la creadora de contenido en su clip.

La cocina en medio de un pasillo www.zillow.com

“Cuando entramos, vemos que la renovaron recientemente, pero si te fijas más a detalle ves que se tomaron algunas decisiones extrañas”, continúa la tiktoker. En las imágenes se ven unos espacios de almacenaje que en otros hogares suelen colocarse al lado de la heladera u otro electrodoméstico. Sin embargo, aquí tienen una pared que los cubre. Al mirar un poco más a detalle hay algo que confunde a la narradora del video: “¿Dónde está la cocina?”. Este espacio ideal para cocinar está en un estrecho pasillo alejado de lo demás.

Respecto a los elementos de decoración, la tiktoker también destaca en su video que hay lámparas en lugares donde no son necesarias. Por ejemplo, algunas están en las esquinas de la sala de estar, donde no alumbran aunque estén encendidas. “Pero eso no es todo, el segundo piso también es un desastre”, afirma. Allí hay algunos supuestos tragaluces, por los que ni siquiera entra tanta luz.

Las lámparas en las esquinas www.zillow.com

“Con inteligencia artificial”

Los usuarios no dudaron en reaccionar al video, sobre todo con comentarios de crítica y para burlarse de la construcción. A muchos les pareció que no era una casa habitable, sino una muestra: “Las escaleras en el camino de entrada podrían ser geniales durante el invierno cuando se saca la basura”; “Parece una casa generada por inteligencia artificial barata”; “Creo que muchas de estas renovaciones comenzaron con un ‘¿qué pasaría si...?’ y terminaron con un ‘buena idea’”; “Parece una casa que encontrarías en los Sims”; “Se ve como una vivienda de exhibición en las que suelen estar todas las opciones disponibles de piso, gabinete, cocina, etc.”

Los tragaluces "raros", según la influencer www.zillow.com

