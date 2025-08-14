Un hombre se ganó la lotería después de superar el cáncer y la reacción de su hijo se hizo viral en redes sociales

El pasado jueves 7 de agosto, la National Lottery del Reino Unido anunció en sus redes sociales que Paul Harvey, un hombre de 51 años residente de la localidad de Attleborough, era el ganador de un millón de libras (el equivalente a aproximadamente 1,3 millones de dólares). De acuerdo con lo expresado por la entidad en la plataforma X, el ciudadano logró superar una dura lucha contra el cáncer de colon y ahora planea utilizar el dinero para darle una mejor vida a sus hijos.

Según el diario The Mirror, el hombre se enteró del premio una semana después de que se dieran a conocer los resultados, debido a que recibió un correo electrónico urgente de parte de la National Lottery. En entrevista con el medio, Harvey destacó que al ver el mensaje en la bandeja de entrada pensó que podía tratarse de un intento de estafa, por lo que su reacción al inicio fue de incredulidad.

Sin embargo, para verificar la autenticidad de la información buscó el número de contacto de la entidad. Tras confirmar que se trataba de un anuncio real la emoción empezó a invadirlo, pero tuvo que esperar algunas horas para compartir la noticia. El hombre destacó que espero ansioso a que sus hijos regresaran del colegio para poder comentarles lo sucedido. Para hacer el momento más especial escondió su teléfono celular en la cocina con el objetivo de grabar la reacción de los menores.

@itvnews This is the moment a single dad who was treated for bowel cancer told his teenage son they'd won £1m on the lottery. Paul Harvey from Norfolk bought a £5 ticket with a free Lucky Dip for the National Lottery draw in July. He's planning to use the cash to treat his two children to their first holiday abroad together.

Así reaccionó uno de sus hijos

En un video que estuvo circulando por las diferentes redes sociales, se puede apreciar la manera en la que Harvey abordó a uno de los jóvenes para revelar la noticia de su millonario premio.

“¿A cuántos millonarios conocés?”, le pregunta el hombre al inicio del clip. Por su parte, el menor le dice que no sabe de ninguno y que él tampoco tiene dinero, lo que genera la rápida reacción de su padre, quien le asegura que la situación económica de todos cambió. Ante la reacción incrédula del adolescente, el sujeto le comenta emocionado que se ganó la lotería y que ahora tienen mucho dinero. Tras escuchar estas palabras, ambos comienzan a saltar de un lado a otro.

After a difficult couple of years following bowel cancer, Paul is looking ahead to brighter moments. Starting with a family trip to Greece with his two children (passports pending!) ✈️☀️

Harvey aseguró en entrevista que como primer gasto planea organizar unas vacaciones en el extranjero para compartir con sus hijos, ya que desde hace mucho tiempo tienen la ilusión de conocer Grecia.

Por Stephany Guzman Ayala