Un hombre sin techo de la ciudad brasileña de Goiania recibió un gesto solidario por parte de un peluquero local que le cortó el pelo y la barba, algo que le cambió totalmente la apariencia. El antes y después del look de este hombre se viralizó en las redes sociales y de este modo su hermana lo reconoció y pudo reencontrarse con él luego de estar 10 años sin saber nada de él.

João Coelho Guimarães, de 45 años, es el hombre que está hace 10 años en situación de calle y que el 12 de diciembre pasó por una tienda de ropa y peluquería de Goiania, capital del estado de Goiás, para pedir una hoja de afeitar. Alessandro Lobo, el dueño del local, que conocía de la zona al hombre, tuvo un gesto de generosidad para con él, y lo invitó a pasar para hacerle un corte de cabello y de barba.

Coelho Guimarães llevaba el pelo largo y enmarañado, al igual que su barba, y luego del paso por la tienda su aspecto cambió completamente. Además, el hombre recibió de ese comercio tres camisas, un pantalón, un saco y zapatos nuevos.

"Fue espontáneo. Pasó por la puerta y tenía mucha barba. Pidió una hoja de afeitar. Lo conozco desde hace un par de meses, siempre viene aquí. Entonces surgió la idea de darle un cambio de imagen", dijo en su momento al medio brasileño G1 Lobo, que es cantante de country pero que abrió el local hace pocos meses tras quedarse sin trabajo a causa de la pandemia de coronavirus.

Lobo subió el cambio de imagen de Coelho Guimarães a sus redes sociales y su historia se hizo prontamente viral y alcanzó los medios de Brasil. Así fue como su hermana María Guimarães, lo vio y lo reconoció. No había tenido noticias de su hermano desde hacía 10 años.

María, que vive en Brasilia, desconocía que su hermano vivía en la calle y que juntaba latas y cartones para vivir. El 17 de diciembre ella viajó a Goiania para reencontrarse con su hermano, un reencuentro cargado de emoción y lágrimas que fue transmitido prácticamente en vivo por el mismo medio G1.

La mujer contó luego que intentó "rescatar" a su hermano de la vida en la calle, y lo quiso llevar con ella a Brasilia, pero él se negó. "Dijo que no quiere venir conmigo. Yo lo respeto. El amor no es por la fuerza. Con solo saber que está aquí, pedirle que no se vaya y que nos mantengamos en contacto, vale la pena ", señaló.

Luego, María agregó que su hermano tiene familia, y que desconoce cómo fue que él llegó a tener esa vida, pero de todas formas se mostró feliz de haberlo reencontrado.