Un influencer asiático explicó la inflación argentina y se sorprendió por un hábito de los ahorristas

Sorprendido por la inestabilidad económica, el influencer asiático Uptin Saiidi viajó a la Argentina para explicar el fenómeno de la inflación y la relación del peso con el dólar. Lo hizo a través de un video que publicó en su canal de YouTube, que se viralizó rápidamente entre los usuarios, donde resaltó un peculiar hábito de los locales a la hora de ahorrar dinero.

Saiidi es periodista, trabaja para la cadena CNBC y, también, genera contenido para sus redes sociales sobre tecnología, dinero y cultura, según indica la descripción de su perfil. Es oriundo de Dubái, pero vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Uno de sus trabajos es viajar por el mundo para analizar las economías de diferentes países: lo hizo con China, Irán, Turquía, Singapur, Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay, entre otros.

Uptin, el influencer asiático que explicó la inflación argentina

El 25 de marzo pasado publicó en la popular plataforma de videos, donde cuenta con más de 50.000 suscriptores, un informe titulado “¿Por qué la moneda argentina está tan loca?”. En las imágenes, se puede ver el recorrido de Uptin por la Ciudad de Buenos Aires, desde Retiro hasta el Microcentro, pasando por el Barrio 31, Puerto Madero y el Obelisco, entre otros sitios históricos.

Al comienzo del video, el influencer admite que en el último tiempo el aumento de los precios se percibió en todo el mundo, producto de la crisis económica que generaron las medidas por la pandemia de Covid. “La inflación fue del siete y medio por ciento el año pasado en los Estados Unidos, la más alta en 40 años. Pero vine a la Argentina, donde superó el 50 por ciento el año pasado”, indicó en el clip desde la puerta del Banco Central.

En el informe audiovisual, se puede ver también el testimonio de varios argentinos que intentan describir cómo es vivir en un país con una economía tan volátil. “La inflación comenzó porque el Gobierno sigue imprimiendo dinero”, aseguró un joven. Mientras que una mujer, consideró: “Cuando vas al supermercado, no podés saber cuánto vas a gastar”.

“Vivimos en el presente y hacemos lo que podemos para sobrevivir, ¿sabés? El valor de los pesos es muy malo”, apuntó otra joven. Uptin, por su parte, aseguró que la chica no estaba exagerando y explicó que la moneda argentina perdió el 99% de su valor a lo largo de los años. “Las cosas se volvieron tan locas aquí que ahora hay múltiples tipos de cambio. Tenés la tasa oficial y luego lo que se llama la tasa de cambio del mercado blue”, señaló el influencer en referencia a lo que se conoce popularmente como dólar blue.

Un influencer asiático explicó la inflación argentina (Foto: Captura de video)

Para detallar cómo funciona ese tipo de cambio, el youtuber utilizó como ejemplo un sándwich de pollo y una limonada, un almuerzo básico que se puede comer en la costanera porteña. “Me costó como 1000 pesos argentinos. Si tuviera que poner eso en mi tarjeta de crédito, me costaría 23 dólares estadounidenses. Pero no voy a hacer eso -remarcó el influencer-. Voy a pagar en efectivo. Y al tipo de cambio del mercado blue, que es de aproximadamente 210 pesos por cada dólar estadounidense, este almuerzo me costó menos de 5 dólares″.

Uptin señaló además que la mayoría de las personas que viven en Argentina trata de comprar cosas en el supermercado lo antes posible para intentar ganarle a la inflación. Y que si le sobra algo de dinero, comprará dólares estadounidenses. “Cuando la moneda en la que te pagan se infla un 60% al año, ¿qué es lo primero que hacés? Tomás ese dinero y lo convertís a una moneda más estable como el dólar estadounidense”, explicó en relación a por qué los argentinos invierten su dinero en moneda extranjera.

“Tener dólares estadounidenses es muy popular en Argentina como una forma de ahorro. No los gastan. Simplemente lo guardan. Y literalmente toman billetes de 100 dólares, los ponen debajo del colchón y los guardan”, comentó el youtuber sorprendido por este hábito e ilustró este dato con una información más que curiosa: se cree que este país tiene una de las cantidades más altas de billetes de 100 dólares fuera de los Estados Unidos.