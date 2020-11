Un niño pidió de regalo una muñeca para "ser un gran padre" y emocionó a todos

El pequeño solicitó a su mamá una beba de juguete para ser un papá tan bueno como el suyo Crédito: Facebook

"Tu hijo me pidió una muñeca y quiero que sepas que se la voy a comprar". Con este mensaje de WhatsApp dirigido al padre de su hijo -del que se encuentra separada- una mujer residente en Puerto Rico comenzaba a contar una historia que más tarde, publicada en su cuenta de Facebook, se volvería viral y emocionaría a los usuarios.

Es que el hijo de esta mujer le pidió a su madre tener una muñeca porque quería "ser un gran padre". Y su mamá, haciendo caso omiso a los diversos prejuicios y estereotipos que existen sobre los juguetes para nenes o para nenas, se la compró.

La felicidad pintada en el rostro del niño al recibir la muñeca que había pedido a su mamá Crédito: Facebook

Rocío Natalia es el nombre que esta mujer lleva en las redes sociales, y subió esta pequeña historia a su cuenta de Facebook. Poco tiempo después, había recibido cientos de expresiones de apoyo y una catarata de me gusta.

"Les cuento que mi hijo, quien juega con su hermana todos los días, me pidió que le comprara una muñeca porque su hermana no le presta la suya y 'he wants to be a great dad like his daddy (el quiere ser un gran padre como su padre)'", comenzó a narrar Rocío Natalia en su publicación en la citada red social, el pasado 12 de octubre.

La mujer agregaba que su hijo se encontraba súper feliz con el regalo, que le había dado la mamadera, la abrazaba, le daba besos. En apoyo de sus palabras, el posteo venía acompañado de imágenes con el niño sonriente y dichoso junto a su beba de juguete.

En otra de las fotos se encuentra la captura de pantalla de la charla de WhatsApp que Rocío Natalia tuvo con el papá del pequeño, donde le cuenta que le va a comprar la muñeca porque "me parece espectacular" y para "que no sea machista".

En este sentido, Rocío Natalia escribió en el mismo posteo: "Con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo".

El pequeño tiene una hermana que nunca le prestaba la muñeca, entonces le pidió a su mamá una Crédito: Facebook

"Así cambiaremos esta sociedad, mi gente. No creando más machitos alfa. Eliminando el sexismo y patriarcado de raíz", continuaba el texto, que al día de hoy cosechó 130.000 me gusta y fue compartido unas 135.000 veces.

"Jugar con muñecas, cocinita y hacer quehaceres en el hogar no lo hará menos hombre, sino mejor persona, hijo, hermano y esposo; si es que tiene hijos, porque si no quiere tenerlos, maravilloso también. Es su vida", concluyó la mujer en su posteo.