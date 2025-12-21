Qué es la fe y el poder de creer

¿Por qué es tan importante la fe? Porque es una emoción que nos permite ver “con los ojos de nuestra mente” un mañana mejor. La fe nos traslada de la urgencia de nuestras actividades diarias a la posibilidad de crear una realidad que trasciende el aquí y el ahora. Y si bien la mayoría de nosotros asociamos la fe con una determinada religión, hay ciertas características que son comunes a toda persona que tiene fe, sea esta religiosa o no. Te invito a considerar algunas:

Una persona con fe desarrolla la fuerza interior necesaria para seguir avanzando, incluso cuando sus circunstancias actuales no sean las ideales. La fe la impulsa a dar siempre lo mejor de sí misma, confiando en que cada paso la acerca a un futuro mejor.

Una persona con fe es capaz de sobrellevar con mayor suavidad las temporadas difíciles de la vida. Y es que todos, tarde o temprano, atravesamos momentos de pérdida, dolor y angustia. Sin embargo, la fe nos recuerda que ninguna noche es eterna y que, aun en medio de la oscuridad, siempre existe la esperanza de que mañana vuelva a salir el sol.

Una persona con fe suele ser "resiliente". Cada día se recarga del combustible que le permite volver a empezar, una y otra vez, tras superar una crisis.

La fe no es una simple teoría ni una experiencia mística reservada para unos pocos

La fe no es una simple teoría ni una experiencia mística reservada para unos pocos. Es, ante todo, una decisión personal. Todos nacemos con la capacidad de creer y, en algún momento de nuestro camino, podemos elegir —desde lo emocional— creer en que algo mejor vendrá, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca indicar lo contrario.

Cuando alguien se dice a sí mismo: “Creo que me va a ir bien”, está abriéndole la puerta a una nueva realidad llena de esperanza. Aunque el presente no sea el que soñamos, esa actitud nos permite atravesar el día con más liviandad y serenidad, sea cual sea la dificultad que estemos enfrentando.

Mucha gente, cuando atraviesa un hecho traumático, suelta justamente aquello que podría sostenerla: la fe, esa fuerza que nos nutre desde adentro y nos impulsa a mantener pensamientos de paz y bienestar. Por eso, en este tiempo especial, marcado por los reencuentros y los afectos, quiero animarte a reconectar con tu fe. Activala con palabras positivas y, ¿por qué no?, compartila con quienes te rodean. Poné el foco en la mejora, en el cambio y en las posibilidades. Querido lector, te aseguro que la fe te ayudará a mirar hacia adelante con esperanza, algo que jamás deberíamos perder.

¡Feliz Navidad!