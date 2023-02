Un perro interrumpió una serenata y asustó al mariachi en plena interpretación

escuchar

TikTok se volvió una de las plataformas más consumidas del momento por ofrecer todo tipo de videos que responden a los gustos particulares de los usuarios. Allí, se puede encontrar desde los contenidos más serios e importantes hasta los más suaves o light que, más allá de informar, entretienen.

En las últimas horas, circula un video por la plataforma de un mariachi que se ve interrumpido por un perro que le ladra en plena interpretación. Lo gracioso del hecho, es que la reacción del animal provocó que el cantante se asustara y cortara su melodía a mitad de un verso.

El perro que se volvió viral en TikTok

El suceso se presentó a durante la canción la “Bikina”, tema compuesto por el fallecido compositor Rubén Fuentes y popularizado por el icónico artista mexicano Luis Miguel. Y es que todo parece indicar que al can no le gustó la interpretación del vocalista, ya que en el tono más alto de la melodía le ladró con notable molestia.

”Como cuando estás cantando bien inspirado y pasa esto”, dice la descripción del post, que ya cuenta con algo más de 400 mil reproducciones y cerca de 45 mil “Me gusta” de usuarios que dejaron sus reacciones del incómodo momento.

La reacción del hombre provocó las risas de los usuarios TikTok

”Es que al firulais no le gusta que griten mientras descansa”, “El firulais: no manches carnal desafinás”, “Lo despertaste con tus gritos”, “No puedo dejar de verlo”, “Es que de seguro pensó que le estabas gritando a su dueña”, “Perro susto que se llevó”, “Sabe que no es la versión de Luis Miguel” y “No le pareció que le dijera altanera”, se leyeron entre las respuestas más relevantes.

