Una invasión de murciélagos alarmó a los vecinos de un edificio a plena luz del día

Los vecinos de un edificio fueron testigos de una invasión de murciélagos a plena luz del día en Santiago de Chile. Entre sorprendidos y alarmados por la situación, grabaron las impactantes imágenes del hecho que más tarde compartieron en las redes sociales donde se viralizaron de manera instantánea.

El video del curioso incidente, que ocurrió en el barrio de Las Condes, muestra a los animales que parecen desorientados mientras buscan refugio del sol al intentar ingresar al edificio por las ranuras de las ventanas.

Ampliando la foto de ayer...esto no puede ser, capaz estén enfermos..están desorientados...en Las Condes cerca metro Manquehue...Sr. @LavinJoaquin revise si se puede hacer algo estamos encerrados en los deptos.... pic.twitter.com/q6NOms9BIb — Valiente Su (@valientesu) January 27, 2021

Las imágenes causaron impresión en los usuarios de las redes sociales pero más aún en quienes presenciaron el extraño suceso. “Se están como comiendo entre ellos. Esto es un foco de Covid-19”, dijo una persona que grabó a los mamíferos voladores a través del vidrio.

Lo que más llamó la atención fue que los murciélagos estuvieran volando a plena luz del día debido a que se trata de criaturas de actividad nocturna. En este sentido, el entomólogo Alfredo Ugarte explicó la razón principal que atribuye a este fenómeno. “Lo más probable es que esos murciélagos hayan sido molestados o se les haya sacado del lugar donde ellos estaban durmiendo”, dijo el especialista al medio local BioBioChile.

Para el experto, la actividad registrada en el video, teniendo en cuenta la cantidad y el comportamiento de las criaturas aladas, resulta inusual y extraña. “Es antinatural para ellos. Los murciélagos son de actividad crepuscular y nocturna. Lo más probable es que en los alrededores desde donde los grabaron hayan demolido o cambiado un techo o algo que haya provocado que esa población salga a volar y buscar refugio. Lo que hacen en ese edificio es buscar refugio y esconderse del sol”, indicó Ugarte.

En las redes sociales los usuarios reclamaron una respuesta de Joaquín Lavín, alcalde de la comuna de Las Condes. Una hora después de publicado el video, el político aseguró que personal del departamento de Higiene Ambiental de la dirección de Desarrollo Comunitario acudiría al lugar para analizar la situación. El funcionario agregó que tomaron muestras “para saber si tienen rabia” y estas serían enviadas al Servicio Agrícola Ganadero para ser analizadas.

Ugarte aseguró que a pesar de que los murciélagos pueden significar un riesgo para la salud, es baja la posibilidad de contraer rabia. “La población de murciélagos que está contaminada con el virus no es más que el 5%. Cuando uno tiene un grupo cerca de la casa no hay que pensar en la rabia inmediatamente. Sólo son transmisores de rabia a través de la saliva, por lo tanto tienen que morder para transmitir la enfermedad, no pasa nada si se tocan”, dijo el especialista.

En el mismo sentido, Ugarte llevó tranquilidad para quienes consideraron al murciélago como transmisor de Covid-19. “No se ha encontrado coronavirus en ningún murciélago en Chile hasta el momento, es un mito urbano y mundial que el coronavirus partió de una sopa de murciélago”, señaló el entomólogo.

