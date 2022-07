Una mujer asegura haber visto el rostro de Jesús en la luneta de su auto: “Nos quedamos helados”

Una vecina de La Carlota, una localidad ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba, aseguró a través de Facebook que se le apareció la imagen de Jesús en la luneta de su auto. Se trata de Belén Florencia Sbarbatti, que el pasado 15 de julio sorprendió a sus contactos de las redes sociales con una foto que se volvió viral.

“Buenas noches, no soy de publicar muchas cosas, pero esto que me pasó me llena el alma”, anunció la mujer en la publicación que, en menos de 10 días, superó los 200 likes, los 45 compartidos y cosechó casi 100 comentarios. “Esta mañana voy a tirar la basura, me pasa un reflejo, miro al auto que está estacionado en la entrada de mi casa y lo que veo es una imagen de Jesucristo”, relató la vecina.

"Esto que me pasó me llena el alma", aseguró la mujer que dijo haber visto a Jesús en la luneta del auto (Foto: Captura de Facebook)

Impactada por la aparición, Belén Florencia llamo de inmediato a su hijo para preguntarle si él había colocado algo en el vidrio del vehículo, pero su respuesta fue negativa. “Viene a verlo (y) nos quedamos helados”, aseguró la mujer. Y dijo que siente en el pecho “una mezcla de alegría que no para”.

“Estoy feliz”, cerró el posteo la vecina de La Carlota y sumó un emoji de corazón. Como prueba, adjuntó una foto que tomó con su teléfono celular y en donde se puede ver un reflejo con la clásica representación de Jesucristo. Si se observa con atención, se aprecia el gesto de Jesús, con el rostro inclinado hacia abajo y los ojos cerrados. En un tono más oscuro, se ven el pelo largo y la barba, y en la frente la corona de espinas que forma parte del relato de los episodios evangélicos conocidos como “Pasión de Cristo”.

Jesús en la luneta, el posteo que se viralizó en Córdoba (Foto: Facebook.com/belenflorencia.sbarbati)

Los usuarios no tardaron en reaccionar a la publicación con opiniones de todo tipo. “Hermosa manifestación de Jesús vivo”, escribió uno de sus contactos. “¡Qué belleza! ¡Qué bendición! Vi la noticia y te busqué. Que Dios los colme de bendiciones”, sostuvo una usuaria y cerró el mensaje con una reflexión: “Evidentemente, necesitaban verlo y saber de él. Bueno, ¡ahí les dice que está presente! ¡A seguir luchando!”. Sin embargo, también hubo quienes se pusieron más escépticos con el caso y acusaron a Sbarbatti de querer “fama”.

“La familia ya conoce perfectamente el origen de esa imagen, que es un calco que había puesto un dueño anterior, pero se ve que les gusta la fama y siguen jugando con la gente”, apuntó una usuaria de Facebook en la publicación de un diario local que cubrió el caso y que, además, entrevistó al párroco Jorge Basso, titular de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de la localidad de La Carlota, a quien acudió la sorprendida mujer para intentar buscarle una explicación al supuesto milagro.

La supuesta imagen de Jesús en la luneta (Foto: Facebook.com/belenflorencia.sbarbati)

En diálogo con Puntal, el cura admitió que lo ocurrido “es algo extraordinario” y que no tiene una explicación lógica, e indicó que si bien no se trata de un milagro, sí es “una bendición”. La vecina, por su parte, sostuvo ante el mismo medio que Basso se acercó a su casa, que rezaron y que él bendijo el auto. Además, reveló que la imagen sigue allí. “Hasta hoy (por el jueves pasado) no se ha borrado y eso que lo hemos lavado, le hemos pasado alcohol y quitaesmalte, pero nada, sigue ahí la imagen”, aseguró.

Respecto a la acusación de la calcomanía, Sbarbatti reconoció que consultó al propietario anterior del auto para determinar si el vidrio tenía algo pegado anteriormente. “Si bien el auto tenía una calcomanía, no era nada que ver al Cristo que se ve ahora”, sostuvo la mujer y dijo que la supuesta aparición conmovió mucho a su familia porque es “muy creyente”. Además, reveló que atravesó una enfermedad de la que, afortunadamente, logró recuperarse el año pasado. “En ese transcurso pasamos cosas feas, pero esta imagen nos da mucha fuerza para seguir”, dijo.