Una mujer cumplió 107 años y reveló el secreto de la longevidad: “Quizás sea amar al prójimo”

Mason Byrd, una mujer nacida en 1919, alcanzó la cifra de 107 años durante el mes de agosto. El festejo reunió a cerca de 150 invitados en Kansas City, Missouri. Este evento marcó un hito en la comunidad local, donde la protagonista crió a sus nueve hijos y residió durante la totalidad de su existencia. Según datos oficiales, solo dos de cada 10.000 estadounidenses superaron los 100 años en 2020, por lo que Byrd integra hoy ese grupo minoritario de personas longevas.

La pregunta sobre el secreto de su vitalidad apareció de manera inevitable durante la celebración, y ante la consulta, Byrd mostró una postura reflexiva. “Quizás sea amar al prójimo, pero la verdad es que no lo sé”, declaró ante la prensa local de WMTW. Sus declaraciones subrayan una filosofía centrada en el bienestar ajeno y la sencillez, conceptos que guían sus pasos desde hace más de un siglo. La mujer sostiene que la vida resulta más simple bajo esa perspectiva.

El festejo de los 107 años de la señora no tardó en llegar a los medios Captura YouTube (@KMBC)

La rutina diaria de la cumpleañera incluye hábitos específicos que sus allegados destacan con frecuencia. Byrd prioriza una dieta equilibrada: “Como tan saludable como puedo, e intento aprender más todo el tiempo”. La búsqueda de conocimiento constante forma parte de su estructura mental, y su hija, Otona Dahmer, describió a su madre como una persona independiente, fuerte y con un marcado interés por el contacto humano. “Es muy fuerte, es muy autosuficiente y le encanta la gente”, precisó Dahmer a WMTW.

La actividad física integra su cronograma semanal, ya que Byrd concurre a sesiones de aqua gym, una disciplina que mantiene su cuerpo en movimiento a pesar de los años. A esto suma un hábito intelectual riguroso: la lectura de al menos un libro cada siete días. Su entorno cercano señala que ella evita darle un lugar central a las preocupaciones o al estrés. Esta calma interna, sumada a su curiosidad intelectual, constituye el pilar de su bienestar físico y mental. El municipio de Kansas City reconoció este aporte mediante una resolución oficial que elogia su constancia.

El festejo de los 107 años de Mason Byrd reunió a cerca de 150 invitados en Kansas City Captura YouTube (@KMBC)

El festejo en Missouri permitió a la familia celebrar la historia de una mujer que atravesó más de un siglo de transformaciones sociales. Durante la reunión, los invitados consultaron a la centenaria acerca de sus recuerdos favoritos de la infancia o de años anteriores. Ella respondió con una negativa breve porque su enfoque se mantiene en el presente, lejos de la nostalgia por etapas superadas. Un detalle curioso marcó la jornada, donde Byrd tuvo la oportunidad de probar una cerveza light por primera vez, un gesto simbólico que acompañó la alegría de los presentes.

La familia desea que la protagonista mantenga este estado de salud y felicidad durante mucho tiempo. Ella mantiene su vivienda original, un espacio que funcionó como el centro de reunión para toda su descendencia desde el siglo pasado hasta la actualidad. La figura de Byrd representa un caso de estudio sobre la longevidad y la calidad de vida en la edad avanzada. La combinación entre una dieta controlada, el aprendizaje permanente y el mantenimiento de vínculos sociales fuertes define su realidad cotidiana. Mientras la comunidad de Kansas City celebra su permanencia, Byrd continúa con su ritmo pausado y su apertura hacia nuevas experiencias.