Una noche misteriosa: revelan qué dijo Napoleón tras dormir en la pirámide de Keops

En el verano de 1798, Napoleón Bonaparte llegó a Egipto con el objetivo de avanzar desde allí hacia Siria y liberar al país de los turcos. Como gran admirador de Alejandro Magno -que, según cuentan, llegó hasta a ser reconocido como hijo de los dioses- y del emperador romano Julio César, el general francés quiso imitarlos y pasar una noche, tal como ellos lo hicieron, en la cámara principal de la gran pirámide de Keops.

Cuentan que el gran faraón, segundo rey de la dinastía IV del Antiguo Egipto, mandó a construir el enorme monumento con el objetivo de que su nombre no se olvidara nunca. Y lo logró: su obra mortuoria es todavía hoy considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y, además, la única que sigue en pie.

Napoleón pasó siete horas solo dentro de la cámara principal de la pirámide de Keops

Sin embargo, según los escritos del historiador griego Heródoto, la pirámide no fue levantada con fondos limpios, sino que el propio Keops, que era un gobernante despiadado, habría obligado a su hija a prostituirse para costear los gastos de la construcción. De ahí también proviene su misteriosa aura vinculada con maldiciones y oscuras leyendas. De todas maneras, aunque su hija tuvo que hacerle caso a la obligación de su padre también sacó provecho de la situación. Cuenta el mismo Heródoto: “Cumplió la hija la orden, y aun ella por su cuenta quiso dejar un monumento y pidió a cada uno de los que la visitaban que le regalara una sola piedra; y decían que con esas piedras se había construido la pirámide que está en medio de las tres”.

Napoleón, deseoso por compartir experiencias con aquellos grandes hombres venerados por la Historia y asemejarse a ellos, también quiso exponerse a lo mismo y “dormir” dentro de la profunda y misteriosa tumba del faraón Keops. Para hacerlo, una noche de agosto, fue acompañado por su séquito y por un religioso musulmán que lo siguieron hasta la Cámara del Rey, un lugar al que no era sencillo llegar debido a los estrechos pasadizos que había que atravesar. Una vez allí, Napoleón se quedó solo tal como era su deseo y salió siete horas después con el gesto como desquiciado. Sus hombres le preguntaron qué había visto, pero el general francés les respondió, enigmático: “Aunque os lo dijera no me creeríais”.

El hallazgo clave que explica cómo se construyó la pirámide de Keops

Mientras analizaban antiguos documentos hallados en 2013, conocidos como el “Diario de Merer”, un grupo de arqueólogos logró dar con la respuesta a uno de los grandes enigmas de la humanidad: quiénes construyeron las pirámides egipcias, entre las que se encuentra, claro, la de Keops.

Tras siglos de versiones que incluyeron a obreros judíos esclavizados, habitantes de la misteriosa Atlántida y hasta extraterrestres, los investigadores pudieron determinar quiénes estuvieron detrás de la obra monumental. ¿Cómo? Descubrieron, en Giza, los restos de una ciudad en la que vivían algunos de los obreros involucrados en la construcción de la pirámide.

A través de una excavación, detectaron señales que indicaban que estos trabajadores horneaban grandes cantidades de pan, sacrificaban miles de animales y elaboraban cerveza. Pero además, y mucho más importante, los egiptólogos encontraron que los cuerpos enterrados en las tumbas cercanas tenían sus huesos curados: un indicio definitivo de que los hombres tenían acceso a la mejor atención médica de la época, por lo que nunca hubieran podido ser esclavos, sino que se trataba de un enorme grupo de personas asalariadas.