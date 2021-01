Después del nacimiento de Harry, la vida sexual de la pareja se convirtió en prácticamente nula debido a que Carlos estaba enamorado de Camilla Parker Bowles, su actual esposa Crédito: Instagram

13 de enero de 2021 • 15:37

La casi ausencia de vida sexual entre Diana y el príncipe Carlos era un asunto vox pópuli entre los amigos de la princesa. Tanto es así que en una ocasión le sugirieron que apague la luz y se ponga una peluca de pelo largo y rubio de tal forma de que su marido la confunda con Camilla.

Lejos de ofenderse por el comentario y dando por sentada la triste presencia constante de la otra mujer en la vida de su esposo, Lady Di estalló en carcajadas por la ocurrencia. Se había rendido a su "matrimonio de tres", tal como confesó en la famosa entrevista con la BBC.

Las revelaciones fueron hechas al diario The Sun por Robert Lacey, el biógrafo e historiador de The Crown y autor del libro Battle of brothers, en el que comenta la relación de rivalidad que hay entre William y Harry.

Lacey aseguró que Diana solía lamentarse haciendo chistes sobre el boicot de Camilla en su lecho matrimonial. En una reunión con amigos una vez dijo que "debería emborrachar a Charles con la esperanza de atraerlo". Sin embargo, el público se rió pero le advirtió: "Ya sabés lo que le sucede al órgano viril masculino bajo la influencia de demasiado alcohol...".

Charles y Diana se casaron en la Catedral de San Pablo en 1981 y tuvieron dos hijos, William y Harry, pero no pasó mucho tiempo antes de que su relación física se volviera casi inexistente.