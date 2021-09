Una reina de belleza enfrentó a una pandilla que la atacó a piedrazos e hizo una fuerte denuncia

Vaimalama Chaves, elegida Miss Francia en 2019, acudió a las redes para denunciar que fue víctima del ataque de una pandilla en la vía pública.

“Queridas mujeres, hoy estoy enojada. Estoy enojada porque fui agredida”, escribió Chaves en sus stories de Instagram antes de comenzar a relatar el dramático momento que vivió a manos de un grupo de jóvenes. Según relató, tras increpar a uno de ellos porque le lanzó una roca se vio rodeada por otros 15 que trataron de agredirla y robarle sus pertenencias.

Las reina de belleza compartió el video en el que se puede apreciar a los agresores dispersándose y tratando de ocultar sus rostros de la cámara. El colectivo feminista parisino se hizo eco de la situación y mandó un mensaje contundente.

“Para comenzar, me tiraron piedras para reírse. Cuando me enfrenté al que vi que lo hizo se agruparon a mi alrededor unos 15 jóvenes que no tienen valores, cuyos padres parecen estar ocupados. ¡Eran unos 15 chicos!”, se descargó la reina de belleza, que en 2018 también ganó el título de Miss Tahití.

La joven es muy activa en sus redes sociales, donde recibió el apoyo del colectivo feminista parisino

Por otro lado, dejó entrever que sentía cierta impotencia, ya que le gustaría saber los nombres de los agresores, pero las autoridades no han hecho nada para investigarlos. “Si tan solo supiera cómo hacerlo. Intenté filmarlos para mostrárselo a la policía, que una hora después todavía no había llegado”, denunció. “No recibí solo piedrazos, intentaron robarme el celular, se divirtieron tirándome más cuando me iba. Me rodearon cuando intenté llamar al 17 [el número de emergencias] porque les dije que no”, añadió.

La joven se consagró en 2019 con el título de Miss Francia

En la cuenta de Twitter del colectivo feminista de ese país difundieron las imágenes de Vaimalama con un contundente mensaje. “Apoyo a Vaimalama Chaves, Miss Francia 2019, quien fue agredida en París por ‘jóvenes’ que le arrojaron piedras y trataron de robarle el teléfono. Ella dice que llamó por teléfono a la policía y estos no la tomaron en serio. En Francia parece que tenés que estar muerto para que te tomen en serio [la denuncia]”, escribieron desde la entidad.