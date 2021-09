Marta González contó los secretos de su romance con Palito Ortega y el fuerte vínculo que mantuvieron

Marta González fue la invitada este miércoles a Los Mammones (América) y contó detalles de su romance con el cantante Palito Ortega cuando eran jóvenes y apenas comenzaban su carrera en el espectáculo.

“Estuve de novia con Palito Ortega como tres años. Los dos éramos muy chiquitos, teníamos 17 años”, confesó la artista. “¿Cómo te sedujo? Tengo entendido que te cantó algo”, le preguntó el conductor Jey Mammon. “La primera vez que nos vimos, que fuimos a hacer una nota por separado juntos, me dijo ‘yo te voy a cantar una cosa’. Y me cantó con la guitarra Sabor a nada. Ahí todavía no había caído a sus pies. No soy tan fácil”, aseguró Marta provocando risas en el estudio.

“Pero fue una relación tan grosa que luego ibas embarazada a lugares con tu pareja posterior y te decían ‘qué lastima que no es de Palito’. ¿Esto es así?”, indagó Jey. “Te lo juro por Dios. Me acuerdo que me hija más chica lo veía a él y le ponía cara de mala”, agregó la actriz.

En una entrevista en el programa Incorrectas en 2019, González había dado más detalles de su vínculo con el cantante de Corazón contento. “Fue mi primer amor. Me enamoré escuchando su historia de vida. Llegó de Tucumán y vivía en los sótanos y se tapaba con diarios para no tener frio. Yo lloraba cuando me lo contaba”, aseguró González.

Emocionada, Marta recordó que Ortega y su familia vivieron un tiempo en su casa. “Siempre lo cuenta, hasta lo escribió en su libro, según me dijeron. Es verdad, vino a vivir a casa un tiempo, primero él y luego su familia, el padre y sus hermanos. Mi mamá era así, amuchaba a todo el mundo. Uno de sus hermanos tuvo una enfermedad y estuvo en cuarentena en casa: mamá le clausuró una sala para él”.