Influencer de moda: Vitalik Buterin, el referente de las criptomonedas que marca la tendencia con sus ojotas y medias

La visita de Vitalik Buterin, co-creador de la plataforma Etherum, no pasó inadvertida para propios y ajenos a la comunidad local de las criptomonedas, convocados en The Graph, un evento de programadores el viernes pasado. A esta primera aparición pública le siguieron otros encuentros con políticos y funcionarios que le dieron un mayor alcance mediático, como el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Economía Martín Guzmán.

En todos estas citas, el común denominador de Buterin fue su austera indumentaria, que podría pasar como la selección de cualquier turista extranjero que visita Buenos Aires: gorro, joggineta, remera, ojotas y medias. Con algunas pequeñas variantes, una tienda online le rinde tributo al estilo del co-creador de la plataforma Ethereum.

Encuentro fascinante con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, una de las tecnologías descentralizadas más innovadoras de nuestro siglo. Su moneda Ether es una de las mejor valuadas del mundo. Charlamos sobre el rol de las crypto y las oportunidades de blockchain para los estados pic.twitter.com/WRR8qaUma3 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 18, 2021

Hoy tuve el placer de ver el recital Gracias Totales de @sodastereo y me encontré con Vitalik Buterin, creador de Ethereum. Estuvimos charlando un rato y quedamos en encontrarnos el martes para seguir conversando sobre el rol de las crypto en la economía mundial. ¡Un fenómeno! pic.twitter.com/T2JBeXlTA8 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 20, 2021

Bajo el nombre de La Pilcha de Vitalik, este sitio ofrece un escueto catálogo de indumentaria, acorde a las combinaciones utilizadas por Buterin durante su visita a la Argentina. Por ejemplo, está su gorra deportiva negra, disponible por 899 pesos, mientras que la joggineta del mismo color cotiza a 1899 pesos.

Sin embargo, toda la atención está puesta en la combinación de medias y ojotas a 599 y 6999 pesos respectivamente. Este fue un recordado estilo que supo utilizar en un verano el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, y que ahora el joven ruso canadiense logró volver a imponer como tendencia de moda, esta vez entre los integrantes de la comunidad local que veneran al referente visible del mundo de las criptomonedas y las nuevas tecnologías asociadas a la plataforma Ethereum.

Quién es Vitalik Buterin y qué es Ethereum

Vitalik Buterin nació en la ciudad de Kolomna, en Rusia, y se mudó a Canadá cuando tenía apenas seis años. Ya desde su infancia empezó a mostrar una inteligencia superior a la media, motivo por el cual fue reubicado a una clase superior donde se enfatizó la enseñanza de matemática, programación y economía. Finalizó sus estudios en el colegio The Abelard School con sede en Toronto y empezó a interiorizarse en el mundo cripto cuando descubrió, en 2011, la existencia del Bitcoin.

Su interés, en un primer lugar, lo llevó a estar al frente de Bitcoin Magazine y participar también con columnas para Bitcoin Weekly, dos medios especializados. Pero su gran capacidad lo condujo a dar un verdadero salto a la fama con la creación de Ethereum. Mientras que Bitcoin está atribuido a Satoshi Nakamoto, un seudónimo cuya identidad nunca pudo ser revelada, la plataforma de la segunda criptomoneda más utilizada fue cocreada por Buterin, lo que lo convierte en uno de los referentes más destacados de la escena cripto.

Si bien en su base es muy similar al Bitcoin, la diferencia principal de ETH radica en que es de “código abierto para aplicaciones descentralizadas”, lo que le permite ser una plataforma tanto para la moneda digital Ether como para el desarrollo de novedosas aplicaciones, como los token no fungibles o NFT, una tecnología adoptada por el mundo del arte para la realización de subastas millonarias de bienes digitales.