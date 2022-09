Formarse para la vida

Quienes eligen una carrera universitaria no solo aprenden conocimientos específicos sobre una determinada área como la medicina, abogacía, negocios, sino que a lo largo de su trayecto académico se rodean de valores culturales fundamentales para su desarrollo profesional y personal. La madurez, destrezas y habilidades que adquieren durante estos años son clave para un mundo laboral cambiante.

“Cuando pensamos en una carrera de grado, muchas veces no terminamos de entender la profundidad de lo que significa una universidad. Esta te da la posibilidad de aprender, en el caso de la Universidad Austral, sobre tres ejes claves que son la formación humanística, el pensamiento científico y el conocimiento profesional, presentes durante toda la carrera”, explica Luciano Elizalde, director de la Maestría de Gestión de la Comunicación en la Universidad Austral (UA).

En ese sentido, sostiene que una carrera transforma a la persona de tal manera que hace que cuando uno se encuentra con un cambio pueda adaptarse, incluso tiene las herramientas para innovar, crear y seguir. Por el contrario, asegura que en una carrera corta, “la gran desventaja es que te deja muy poca capacidad de transformarte y de cambiar cuando esa tarea o actividad especializada deja de existir porque cambiaron la tecnología, el mercado o las condiciones de trabajo”, señala el referente en comunicación de la UA.

Elizalde subraya, además, que el desafío actual de la universidad es doble: por un lado, la salida laboral de los jóvenes y, por otro, preparar a los alumnos para lo que no conocemos. “Como el futuro está abierto tenemos que preparar a una persona que esté dispuesta a aprender, a adaptarse. En ese sentido, creemos que el estudiante universitario no está solamente preparado para hacer una tarea, sino que está capacitado para innovar, crear, en el ADN que le transmite la universidad está esa capacidad de adelantarse a un futuro que no conoce pero que si puede proyectar”, subraya.

Hacer y aprender

Por eso, que los alumnos adquieran experiencia previa durante los años de formación es otro de los objetivos fundamentales de la UA. En ese sentido, el Director de la Maestría de Gestión de la Comunicación de esta casa de estudios considera que la UA siempre tuvo una orientación fuerte a dar competencias que permitan a la persona adaptarse lo antes posible al mercado laboral. Por ejemplo, a través de diferentes herramientas como el método del caso, juego de simulación, juego de roles, trabajo en equipo, oratoria, “estas son competencias que aprenden todos los profesionales que se forman en la UA desde un ingeniero hasta un médico. Esto es fundamental y hace a la experiencia, antes se hacía mayormente en un posgrado y la UA lo desarrolla durante la formación de grado”, sostiene Elizalde.

La tecnología es uno de los pilares en los que la Universidad Austral pone el foco.

Coincide, Julieta Berger, alumna de quinto año de Abogacía en la UA, en la importancia de haber adquirido experiencia durante esta etapa. “En la Facultad de Derecho, nos apoyamos en el método del caso y, por eso, un tercio de las horas son utilizadas para resolverlos. Desde el primer día de clases ya estás resolviendo un caso de derecho privado”, señala la estudiante y cuenta que una de las materias más importantes en la que se aprende haciendo es Clínica Jurídica. “Cuando tuve esta materia dije: ‘Ok, entiendo lo que es el derecho’, como estudiante es una experiencia totalmente nueva que nos brinda la UA”, sostiene.

El resultado de este tipo de aprendizaje que pone el eje en la experiencia previa posibilitó que alumnos y profesores presentaran casos que se convirtieron en leyes. “En Clínica Jurídica, con los alumnos llevamos adelante casos y asesoramos a personas concretas. Lo que buscamos es conectar lo que estudiamos en las materias teóricas con la práctica profesional”, asegura Juan Bautista Etcheverry, profesor de la carrera de Abogacía de la UA. Y destaca algunos exitosos como la Ley de Contrato de Trabajo en lo que se refiere a guardería y salas maternales en las empresas o la ley que regula la obligatoriedad de tener desfibriladores en espacios públicos. En ambos, el trabajo codo a codo entre alumnos y profesores y las horas dedicadas a la práctica profesional posibilitaron resultados que impactaron positivamente en la sociedad.

Exigencia y acompañamiento

Aquí se pone en evidencia otro de los pilares de la UA, que es la relación alumno-profesor clave en el modelo académico de esta casa de estudios. “En la UA consideramos que la educación no sucede solamente en el aula sino que también tiene lugar fuera de ella”, explica Elizalde. En ese sentido, destaca que cualquier alumno de la UA puede hablar con el profesor fuera del momento de la clase, para resolver problemas académicos o personales. “Desde ese punto de vista, nosotros hace treinta años que desarrollamos este modelo académico que se sintetiza en un equilibrio entre exigencia y acompañamiento del equipo docente a sus alumnos en todo momento”, aclara.

El campus de la Universidad Austral es un espacio no solo de estudio, sino de encuentro y bienestar.

Justamente, el contacto directo con referentes es una de las razones por las que Milagros Blanco Ziegler, alumna de sexto año de Medicina, eligió la UA para estudiar. “En la UA, los profesores siempre tienen las puertas abiertas para sus alumnos, y nos guían, nos enseñan y contestan cualquier duda que podamos tener, eso es algo único. Además del nivel de profesionales que ejercen la docencia, muchos de ellos reconocidos en todo el país”, explica la estudiante. Por último, destaca la alta tecnología que posee la universidad, “con métodos de diagnóstico, tratamiento a pacientes que no están en todos lados”, finaliza.

La UA prepara a sus alumnos en la ciencia, el pensamiento y lo humano, con una metodología que se caracteriza por la exigencia y un apoyo fuerte en el vínculo profesor-alumno. Asimismo, formar experiencia antes de salir al mercado laboral es otro pilar de esta casa de estudios, que se enorgullece de enseñar a sus estudiantes a proyectar el futuro.

