Ushuaia a pleno: relax, aventura y ski, claves para reconectar con la naturaleza

Los encantos de la ciudad más austral invitan a ser el primer gran destino de la próxima temporada invernal.

Si viajar siempre ha sido un placer, cuando próximamente se habilite el turismo tras los largos meses de restricciones por la pandemia, esas sensaciones y emociones serán mucho más intensas aún. Por eso, y aprovechando los beneficios del Plan Nacional Previaje, es hora de ir pensando nuestro próximo destino dentro de la Argentina. Al sur del país, en la cautivante Patagonia, la propuesta de Arakur Ushuaia Resort & Spa permite vivir a pleno las bellezas naturales que rodean a la ciudad más austral.

Con un plan comercial enfocado a partir del 18 de junio de 2021, el hotel ya está tomando reservas de estadías para el segundo semestre del próximo año. Para esa fecha, con la temporada de ski iniciándose, se espera una mayor certidumbre en la regularidad de los vuelos, la situación sanitaria y la disponibilidad de vacunas. Pero aún así, Arakur ya ha elaborado un protocolo que contempla desde mejoras edilicias e inversiones en tecnología, hasta un plan de concientización y capacitación intensiva a todo su personal, y que está en línea con las últimas recomendaciones de higiene instauradas por The Leading Hotels of the World.

Relax, aventura y ski

El primer gran atractivo de Arakur es su ubicación, realmente privilegiada: dentro de la Reserva Natural Cerro Alarkén, en un balcón natural a 250 metros sobre el nivel del mar, este lujoso hotel tiene una increíble vista a la ciudad de Ushuaia. Está a solo 10 minutos del centro de la capital fueguina, a 20 del aeropuerto internacional y es además el hospedaje más cercano al centro de ski Cerro Castor.

Pero lo que enseguida deslumbra al turista es el entorno, un bosque bien fueguino, con lengas, ñires y coihues que albergan diversas especies de flora y fauna nativas.

Allí nomás está el mirador natural de la cumbre del cerro Alarkén, que ofrece vistas panorámicas de la Bahía de Ushuaia, las cadenas montañosas del Martial y Vinciguerra con su glaciar, los valles de Andorra y del Río Chico, el Cerro Cortés, los Montes Olivia y Cinco Hermanos y el Canal Beagle. Toda la inmensidad de Tierra del Fuego en un solo lugar.

El resort cuenta con un área de espejos de agua de 200 m2, con una piscina deportiva de 17 metros, una piscina para niños y una piscina in & out con borde infinity, música subacuática y dos sectores hidrojets. Además, en el deck exterior, hay dos hot tubs de gran capacidad.

El hotel Arakur garantiza serenidad, pero el entorno invita a la aventura.

A través de "Arakur Experience", los huéspedes pueden reservar diversas propuestas de actividades y excursiones: navegación por el Canal Beagle, Circuito de Lagos en 4x4, Estancia Harberton con visita a la pingüinera en Isla Martillo, circuitos de trekking al Valle Andorra, Glaciar Vinciguerra, Laguna de los Témpanos, Cerro Cortés, Valle del Río Chico, la Castorera y la Cascada, avistaje de flora y fauna, clases de pesca con mosca, paseos fotográficos, cabalgatas y golf, entre otras opciones.

Y, por supuesto, durante el período invernal es posible practicar ski o snowboard en las más de 30 pistas del Cerro Castor y disfrutar de paseos en trineos tirados por perros Huskies, motos de nieves, torneos de polo y caminatas con raquetas de nieve. Arakur ofrece paquetes de 4 y 7 noches con 3 y 5 días de Full Ski respectivamente, en los que incluye traslados, cena de bienvenida, los equipos y pases al cerro. Una experiencia que se completa cuando los pasajeros llegan a la base del cerro y se encuentran con un espacio propio: Arakur Ski Point.

Para que la experiencia patagónica sea total, Arakur Ushuaia Resort & Spa también se mimetiza con su entorno a través de los materiales y de algunos detalles arquitectónicos, como la cubierta de cobre de tonalidad verde que se fusiona a la perfección con el paisaje natural y el revestimiento de piedra hecho con la misma roca que se extrajo en la primera etapa y que luce ahora en la imponente fachada.

Además, maderas de lenga y ñires se reconvirtieron en pisos, revestimientos y mobiliario. Las alfombras, por su parte, son de lana pura de oveja sin tinturas, y los tapices, de lana natural.

Esta fusión con el entorno se complementa con un consumo responsable de gas y electricidad, que se reduce a un tercio de lo que demandaría una construcción normal. En su gran aislación térmica inciden los 15 cm de lana mineral que revisten el edificio y la carpintería DVH con atmósfera de argón. Y para la climatización, Arakur cuenta con un evolucionado sistema geotérmico que permite obtener agua a 10 grados de temperatura todo el año para reemplazar los compresores eléctricos de aire acondicionado. El hotel Arakur es un edificio concebido íntegramente desde el compromiso con el medio ambiente, en el que toda la magia y el encanto de la Patagonia se viven con más fuerza que en ningún otro lado.

