Valentina Zenere. "Me quiero llevar a mi novio a vivir conmigo a España"

Tras vivir seis meses en Madrid, la actriz sueña con instalarse en la capital española con su amor, Marcos Depietri, y seguir afianzando su carrera internacional Fuente: HOLA - Crédito: Valero Rioja

Gabriela Grosso Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2020

A los 13 años, cuando debutó en televisión con Casi ángeles, se animó a fantasear con una carrera internacional. Y a los 23, Valentina Zenere está haciendo realidad su sueño a fuerza de talento, disciplina y determinación: se sumó a la última temporada de la serie de Netflix Las chicas del cable, la ficción española con millones de seguidores en todo el mundo, y tiene múltiples propuestas para seguir trabajando en España. Diva divina -rubia, ojos transparentes, figura perfecta y piernas como juncos-, la ex chica Disney es también una de las reinas de Instagram: con 6,5 millones de seguidores, se convirtió en la chica de oro para marcas de moda, perfumes y make up. De novia desde los 15 -con un impasse de dos años que les permitió reencontrarse más maduros- con Marcos Depietri (23), estudiante de Administración de Empresas, Valentina espera con ansiedad que la pandemia le permita volver a Madrid, donde ya brilla con luz propia.

-¿Cuánto tiempo estuviste instalada en España el año pasado?

-Seis meses más o menos. Y si no fuera por la pandemia y la cuarentena, ya hubiese vuelto.

-¿Es la primera vez que viviste lejos de los tuyos?

-Aunque con mi trabajo nunca se sabe dónde vas a estar y yo estoy acostumbrada a viajar, porque lo hago desde muy chica, esta vez fue diferente. Estoy habituada a las giras, a no estar presente para los cumpleaños o las fiestas, a la distancia, pero siempre que me iba de gira pasaba un tiempo afuera de casa y volvía. En este caso no volví, me quedé medio año viviendo en España sola y, en ese sentido, fue bien distinto y todo un desafío, porque en Buenos Aires vivo con mis padres. Vivir sola y lejos me hizo crecer mucho.

-¿Descubriste cosas tuyas que no conocías?

-Sí, me conocí un montón. Antes estaba muy a full con el trabajo y no tenía tiempo para nada. Pero en esos meses tuve un poco de tiempo libre entre rodaje y rodaje y eso me sirvió para encontrarme conmigo misma, con un montón de cosas que me pasaban y que el trabajo las iba tapando. Al parar, aparecen cosas que tenías arrinconadas por ahí, que no les dabas bola. De repente me encontraba feliz bailando por toda la casa o mirándome sonriente en el espejo, y de repente estaba llorando desconsolada. Sí, fue un descubrimiento personal y me encantó. Ojo, pensé que me iba a costar mucho más estar sola y la verdad que no, me encantó y me encanta.

-¿Extrañaste mucho?

-Todos vinieron a visitarme. Primero vino mi papá, después mi mamá y mi hermana, después mi novio. Bueno, mi novio fue y vino. También me visitaron amigas. Yo soy muy amiga de Ori Sabatini, que está viviendo en Italia, y nos visitamos varias veces. Y también hice un grupo de amigos grande en España. Entonces realmente no estuve tan sola como para extrañar mucho.

-¿Con tu novio ya tienen la fórmula para hacer funcionar la relación a la distancia?

-Estamos acostumbrados y lo vamos llevando bien. Sabemos que por ahí hay un mes que no nos podemos ver, y que después sí, después vamos a poder pasar algunas semanas juntos, y lo vamos viviendo así, como se va dando. Estamos de novios hace tanto tiempo (desde que yo tenía 15 años), y yo trabajo y viajo desde tan chica que la relación es así desde que arrancó, desde el primer día. Él siempre me apoyó y me estimuló para que haga esto.

Compartiendo una escena de la serie con Blanca Suárez. Fuente: HOLA

En la piel de su personaje en Las chicas del cable. Fuente: HOLA

-Te sumaste a una serie exitosa como Las chicas del cable. ¿Qué balance hacés de esa experiencia?

-Cuando me lo propusieron me puse muy nerviosa. No sólo porque se trata de una serie consagrada a nivel mundial, sino porque yo sé lo que se arma cuando un producto está funcionando, lo que se genera en el equipo, con la gente de maquillaje y vestuario, con los de técnica, que todos empiezan a funcionar como una familia. Y sentía que al sumarme iba a ser como la chica nueva del colegio. Eso me daba un poco de cosa, la verdad. Pero la realidad es que me recibieron muy bien, todo el mundo me tiró buena onda y enseguida percibí que el clima era genial. Así que fue una experiencia increíble.

-¿Significó un desafío extra interpretar a un personaje de época?

-Sí, implicó un desafío extra. Obvio que me miré un montón de películas y leí cosas de esa época para ver cómo eran las mujeres entonces, que eran bien distintas a nosotras. Y me interesó indagar en todo eso. Me ayudó mucho como actriz.

-¿Te pudiste integrar bien a un equipo que ya estaba consolidado?

-Sí, muy bien. El clima de trabajo fue espectacular y las chicas son lo más, fue un placer trabajar con ellas. Y me hice amiga de Denisse [Peña], que es la actriz que hace de Sofía.

-Además de ser actriz tenés un vínculo fuerte con la moda. ¿También es un trabajo o lo tomás como algo lúdico?

-Mi carrera como actriz es lo más importante para mí: trabajo desde tan chiquita que no podría vivir sin eso. Y todo lo que tiene que ver con la moda lo hago paralelamente porque me parece que hoy, con todo el tema de las redes sociales, los actores tenemos que hacer un poco de todo. Aunque lo tomo más como hobby para cuando tengo tiempo. Obvio que me encanta hacer producciones de fotos y maquillarme y probarme ropa, medio como cuando era chica y jugaba a disfrazarme con la ropa de mamá, pero es un complemento de mi carrera de actriz. Si el día de mañana no pudiera hacerlo por falta de tiempo, no me molestaría.

-¿Volvés a España apenas termine la cuarentena?

-Sí sí, es lo que quiero. Quiero volver a España, instalarme y seguir trabajando. Es como un proyecto de vida.

-¿Tenés propuestas para seguir trabajando allá?

-Hay bastantes posibilidades. Ellos están haciendo un gran trabajo en lo que es ficción, tanto en series como en películas, así que tener la posibilidad de seguir mi carrera de actriz en España es grandioso y una gran oportunidad para mí.

-¿Tu novio se va a mudar con vos a Madrid?

-Ojalá, yo me lo quiero llevar, todos los días le digo. Creo que está por ahí la cosa, pero bueno, él todavía tiene que terminar de estudiar, completar la facultad y recibirse. Por ahí yo crecí más rápido por mi trabajo, porque siempre tuve mi independencia, incluso económica, y en cambio él todavía no, aún le faltan hacer cosas. Pero creo que lo voy a convencer. [Risas].

Diosa, Valentina conquistó el mundo como chica Disney, como la "mala" de Soy Luna Fuente: HOLA - Crédito: Valero Rioja

La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semana Fuente: HOLA