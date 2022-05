Vecinos de Villa María afirman que vieron un OVNI y difundieron el video

En las últimas horas, comenzó a circular un video en redes sociales que muestra la supuesta presencia de un OVNI. La grabación fue capturada en Villa María, Córdoba, y sorprendió a cientos de usuarios que discutieron sobre esta aparición. Tanto en las plataformas como entre quienes estaban presentes en la escena se desató un intenso ida y vuelta: ¿verdad o ilusión óptica?

La presencia de objetos voladores es algo que siempre despierta mucho interés en la Argentina y el mundo. La intención de seguir de cerca estos sucesos dio lugar a la creación de asociaciones que se dedican a investigarlos. En ese contexto, cientos de miles de aficionados están siempre atentos para registrar cualquier hecho relacionado.

Eso fue lo que ocurrió en Villa María. Concretamente, el OVNI se observó en el centro de la ciudad durante la mañana del martes. Las imágenes lo muestran suspendido en el aire, pero los testigos comentan que se movía por sus propios medios. “Es algo que está volando, flotando y se mueve autónomamente. Ahora está yendo para arriba”, se escucha decir a uno de los presentes en la escena.

Las imágenes duran 28 segundos y muestran al objeto a una gran altura, claramente visible en medio del cielo despejado. “¿Será un satélite de Estados Unidos o de Putin?”, bromeó otro hombre que también observaba.

El video que muestra la aparición de un supuesto OVNI en Villa María

Más allá de la grabación, lo cierto es que todo quedó en especulaciones. Mientras que muchos aseguraron que fue una presencia sobrenatural lo que se vio en Córdoba, otros afirmaron que simplemente se trató de un dron y que no había nada extraño en el lugar.

Históricamente, Argentina y particularmente la provincia cordobesa suelen tener hechos relacionados a OVNIs. El cerro Uritorco, ubicado en Capilla del Monte, es reconocido mundialmente entre quienes son aficionados del tema por los avistamientos y las historias que también involucran sucesos vinculados con la energía.

De hecho, desde las autoridades de Capilla del Monte fomentan esta visión de la ciudad y la alimentan como un atractivo turístico. La municipalidad volvió a realizar este año el Festival Alienígena, donde personas de muchísimos puntos de la Argentina, y algunos de otros países sudamericanos, se acercaron a competir con sus disfraces y a escuchar charlas sobre el tema. Aunque el hecho reciente haya ocurrido en Villa María, sin dudas la provincia y el país están marcados por la aparición de estos casos.

Se detectó otro OVNI hace solo algunos días

El descubrimiento fue hecho por un usuario de YouTube. El video original había sido capturado por Scott C. Waring en el 2019, mientras sobrevolaba la zona de Firth of Forth en Escocia. Originalmente, había un imponente paisaje, pero nada que llamara demasiado la atención.

Sin embargo, en abril de este año el usuario Uptowndisco2 compartió nuevamente las imágenes e hizo foco en un supuesto OVNI que se puede apreciar. A simple vista, no parece haber nada. A pesar de esto, si se presta mucha atención se puede observar algo blanco que pasa a toda velocidad y que según muchas teorías de usuarios se trataba de un objeto no identificado.